Olekas turės daugiau pavaduotojų

Antradienį parlamentarai priėmė atitinkamas Seimo statuto pataisas. Už jas balsavo 72 Seimo nariai, prieš buvo šeši, susilaikė 22 politikai.
J. Olekas anksčiau yra sakęs, kad nauja vicepirmininko pareigybė bus skirta opozicijos atstovui.
Anot jo, taip siekiama užtikrinti solidaresnį Seimo darbą.
Seimo pirmininko pavaduotoju turėtų tapti Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ atstovas.
Iki šiol pagal Seimo statutą Seimo vadovas galėjo turėti septynis pavaduotojus.
Dabar Seimo Pirmininko pavaduotojo pareigas eina Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos narės Rasa Budbergytė ir Orinta Leiputė, „Nemuno aušros“ frakcijos nariai Raimondas Šukys (pirmasis pavaduotojas) ir Daiva Žebelienė, Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos narė Aušrinė Norkienė, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Liberalų sąjūdžio frakcijos atstovė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
