Opozicija paliko Seimo salę

Posėdžių salę paliko konservatoriai, liberalai ir demokratai.
„Kol jis (ekspertinis vertinimas – BNS) nebus pradėtas, tol mes negrįšime į salę. Valdantieji, panašu, kad laikosi pozicijos, kad yra priimtas Seimo sprendimas dėl skubos ir tai reiškia, kad ekspertinio vertinimo nedarys. Taip pasakė ponas (Raimondas – BNS) Šukys“, – žurnalistams sakė liberalas Eugenijus Gentvilas.
Valdantieji toliau liko posėdžiauti vieni.
Viskas prasidėjo Seimui valdančiųjų balsais uždegus žalią šviesą socialdemokratų rengtai LRT įstatymo pataisai, kuria siūloma palengvinti nacionalinio transliuotojo vadovo atleidimo tvarką.
Po balsavimo kalbant konservatoriui Audriui Petrošiui, šios partijos lyderis Laurynas Kasčiūnas pirmininkavusiam „aušriečiui“ Raimondui Šukiui įteikė opozicijos pasirašytą prašymą dėl ekspertinio vertinimo, tačiau šis dokumentą priimti atsisakė.
„Stebėjome gėdingą procesą, kai didelė dalis valdančiosios daugumos pasirašė ant projekto, tačiau nė vienas ministras ant projekto parašo nedėjo (...), todėl pasinaudodamas replikos po balsavimo teise norėčiau pranešti, kad yra surinkti parašai ekspertinei išvadai“, – kalbėjo A. Petrošius.
Kol ekspertizė nėra pateikiama, nei Seimas, nei parlamento komitetai negali svarstyti įstatymo pataisos.
Iškart po to nuo šoninio mikrofono demokratė Agnė Širinskienė pateikė prašymą pateikti projektą svarstyti visuomenei.
Ir tik tada socialdemokratas Šarūnas Birutis frakcijos vardu paprašė pakeitimus svarstyti skubos tvarka.
„Suprantant, kad delsimas sukeltų žalą ir riziką visuomenės saugumui ir tam, kad užtikrintume žiniasklaidos laisvę (...), pritariu skaidresnės, aiškesnės, labiau atskaitingos, mažiau politizuotos tvarkos nustatymui ir siūlau skubos tvarką šito įstatymo priėmimui“, – sakė jis.
Skubai Seimas pritarė už balsavus 73 Seimo nariams, prieš buvus 37-iems, o susilaikius vienam.
Dėl šios procedūros opozicija kreipėsi į Seimo Etikos ir procedūrų komisiją.
