Opozicija rėžė valdantiesiems: Lietuva tampa neįgalia valstybe

„Jeigu ir trečiasis balionų antskrydis per vos kelias dienas atsakingiems valdančiųjų politikams netaps priežastimi realiai imtis priemonių ir nelaukti darbo savaitės pradžios, galėsime ant Vilniaus, o vėliau ir kitų Lietuvos oro uostų kabinti spynas ir ne tik pamiršti turizmą bei investicijas, bet ir elementarų saugumą“, – feisbuke vėlų šeštadienio vakarą rašė liberalų lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
„Laikas būtų nebeapgaudinėti savęs raminančiomis versijomis apie „sutapimus“, – pridūrė ji.
Opozicinės Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis Saulius Skvernelis taip pat akcentavo, kad Lietuva taps nebepatraukli verslams ir turistams.
„Lietuva tampa neįgalia valstybe, kurią norės aplenkti tiek verslo žmonės, tiek turistai. Mūsų gyventojų noras naudotis sostinės oro uostu panašu, kad taps minimalus“, – feisbuke rašė parlamentaras.
„Valdžios neįgalumas jau kenkia tiek valstybės įvaizdžiui, tiek saugumui, tiek patikimumui. O mūsų sprendimų priėmėjai vis dar šventai įsitikinę, kad tai tiesiog kontrabanda. Nes juk neturi duomenų, kad Baltarusijoj jokia neteisėta veikla nevykdoma be KGB ir karinės žvalgybos „leidimo”, „suderinimo” ar tiesiog paliepimo“, – teigė jis.
BNS rašė, kad dėl galimai į šalį iš Baltarusijos įskridusių meteorologinių balionų vėlų šeštadienio vakarą sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla, uždaryti Šalčininkų ir Medininkų pasienio punktai.
Skrydžiai sustabdyti nuo 21.32 val., planuojama, kad eismas bus atnaujintas 2 valandą.
Šiuo metu veikiantys du valstybės sienos perėjimo punktai Medininkuose ir Šalčininkuose taip pat uždaryti iki 2 valandos.
Tai jau trečias kartas šią savaitę, kai dėl oro balionų sutrikdyta oro uostų veikla ir uždaryti pasienio punktai. Du ankstesni incidentai įvyko naktį iš antradienio į trečiadienį bei naktį iš penktadienio į šeštadienį.
Iš viso šią savaitę buvo paveikta apie 70 skrydžių ir per 10 tūkst. keleivių.
Kaip anksčiau šią savaitę sakė premjerė, šiuo metu duomenų, jog meteorologinių balionų paleidimas būtų hibridinė ataka, nėra.
V. Čmilytė-Nielsen teigimu, jei taip lėtai būtų buvę reaguota ir per migrantų antplūdį 2021 metais, „būtume turėję gerokai kitokią saugumo situaciją valstybėje“.
„Tikiuosi, kad jau rytoj išgirsime apie pirmuosius sprendimus, kurie turės užtikrinti oro uostų ir keliautojų saugumą“, – teigė politikė.
BNS rašė, kad komisijos posėdis jau buvo surengtas dėl incidento savaitės pradžioje. Po jo premjerė Inga Ruginienė teigė, kad pasikartojus situacijai dėl masinio kontrabandinių balionų siuntimo iš Baltarusijos į Lietuvą, galimas visiškas sienų uždarymą su šia kaimynine šalimi.
Kitą savaitę, trečiadienį, planuojamas dar vienas Nacionalinio saugumo komisijos posėdis, tačiau, Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovo Vilmanto Vitkausko teigimu, šis gali būti sušauktas ir anksčiau.
S. Skvernelis išreiškė pasipiktinimą sprendimu kitą Nacionalinio saugumo komisijos posėdį rengti tik trečiadienį: „Valstybė, kuri neveikia! Panašu, kad toks turėtų būti šios koalicijos šūkis.“
Tuo metu konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas pareiškė, kad iniciatyvos imsis opozicijoje dirbančios frakcijos, kurios Vyriausybei pateiks savo siūlymus kaip suvaldyti oro balionų keliamas grėsmes.
„Balionų krizė gilėja, o valdžia vis dar neturi plano“, – šeštadienio vakarą feisbuke pasidalino L. Kasčiūnas.
„Kitos savaitės pradžioje trys opozicinės frakcijos (TS-LKD, liberalai ir „Vardan Lietuvos“) suburs ekspertus – šaulius, Lietuvos karius savanorius, turinčius patirties Ukrainoje kovojant su tokiomis ir panašiomis grėsmėmis – ir pateiks konkrečius pasiūlymus Vyriausybei, kaip kovoti su (Baltarusijos autokratinio prezidento Aliaksandro – BNS) Lukašenkos režimo meteorologiniais balionais, kurie paralyžiuoja Vilniaus oro uostą“, – nurodė parlamentaras.
Kaip rašė BNS, Lietuvai uždarius dalį pasienio punktų su Baltarusija, įrengus fizinį barjerą prie sienos bei sustiprinus sienos apsaugą, meteorologiniai balionai tapo vienu populiariausių kontrabandinių rūkalų gabenimo būdu.
Pasak pasieniečių, oro kontrabandos krovinių dydis išaugo nuo kelių šimtų iki vidutiniškai 1,5 tūkst. cigarečių pakelių šiais metais. Iki spalio 7-osios VSAT perėmė 507 iš Baltarusijos įskridusius oro balionus su nelegaliais rūkalais.
Per 45 proc. šiemet sulaikytos rūkalų kontrabandos Lietuvą pasiekė iš Baltarusijos ir kiek virš 54 proc. – iš Latvijos.
