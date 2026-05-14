Paluckui pareikšti įtarimai dėl neteisėto praturtėjimo

„Taip, yra pareikšti įtarimai. Dėl to, dėl ko kreipėsi generalinė prokurorė – dėl neteisėto praturtėjimo", – žurnalistams ketvirtadienio popietę sakė iš STT būstinės išėjęs G. Paluckas.
Jis STT praleido daugiau nei pusantros valandos.
„Taip, esu įtariamasis“, – sakė jis.
G. Paluckas sakė parodymų nedavęs, nes jau tris kartus tai darė kaip specialusis liudytojas. Jis teigė nematęs poreikio duoti parodymus. Politiko manymu, turi būti įvertinti jo ankstesni parodymai.
„Turėjom reikalų, diskutavom, šnekėjom apie padėtį teisėsaugoje“, – sakė jis.
Parlamentaras sakė, kad jam nėra paskirta jokia kardomoji priemonė.
Jis teigė po viešnagės STT puikiai besijaučiantis.
Kaip skelbė ELTA, gegužės pradžioje Seimas panaikino G. Palucko teisinę neliečiamybę. Pats politikas sutiko, jog ši procedūra būtų atlikta supaprastinta tvarka, tačiau įtarimus neigė.
Parlamentaras tikino kol kas neplanuojantis atsisakyti Seimo nario mandato. Jis sakė, kad šį darbą dirbs tol, kol jaus tam aistrą.
Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius interviu Eltai teigė, kad ekspremjero pasitraukimas iš politinio lauko būtų palankiausias scenarijus partijai.
Apie tai, jog prašoma naikinti ekspremjero teisinį imunitetą Generalinė prokuratūra informavo balandžio pabaigoje. Generalinės prokurorės Nidos Grunskienės Seimui skirtame kreipimesi nurodoma, jog G. Paluckas su žmona Ilma Palucke neteisėtai galėjo įsigyti beveik 345 tūkst. eurų vertės turto – įnešant grynuosius pinigus į bankus, už grynuosius įsigyjant automobilius, nekilnojamąjį turtą bei vertybinius popierius. Šį turtą ekspremjeras su sutuoktine galėjo įsigyti nuo 2010 m. gruodžio iki 2024 m. pabaigos.
N. Grunskienė patvirtino, kad įtarimai dėl neteisėto praturtėjimo pareikšti ir I. Paluckei.
Pats G. Paluckas yra teigęs galintis pagrįsti lėšų, kuriomis buvo įsigytas turtas, kilmę.
Po prokuratūros kreipimosi į Seimą buvęs premjeras pranešė stabdantis narystę LSDP.
„Verslo žinios“ skelbė, kad G. Paluckas nuo balandžio 21 d. nebeturi akcijų elektronikos gaminių įmonėje „Emus“. Vieninteliu jos akcininku liko politiko verslo partneris ir įmonės vadovas Mindaugas Milašauskas.
Tuo metu tiriamosios žurnalistikos centras „Siena“ pranešė, kad Generalinė prokuratūra areštavo parlamentaro nekilnojamąjį turtą.
ELTA primena, kad pernai vasarą viešojoje erdvėje pasirodžius žurnalistiniams tyrimams apie G. Palucką bei jo praeitį, verslo ryšius, įtartinus sandorius, liepos pabaigoje socialdemokratas nusprendė atsistatydinti iš ministro pirmininko pareigų.
