Partiniuose reitinguose toliau pirmauja konservatoriai, auga palaikymas „valstiečiams“

Balandžio 18–28 dienomis atlikto tyrimo duomenys rodo, jog už konservatorius būtų balsavę 15,8 proc. gyventojų. Ankstesnį mėnesį palaikymas šiai politinei jėgai siekė 15,1 proc.
Tuo metu LVŽS, ankstesnės apklausos metu likusi penktoje reitingų lentelės vietoje, per mėnesį aplenkė tiek Lietuvos socialdemokratų partiją (LSDP), tiek Liberalų sąjūdį – balandį už šią politinę jėgą būtų rinkęsi balsuoti 8,5 ptoc. respondentų (kovą – 5,5 proc.).
Toliau daugiausiai gyventojų palaikymo turinčių partijų lentelėje rikiuojasi Viktorijos Čmilytės-Nielsen vedami liberalai, už kuriuos rinktųsi balsuoti 7,7 proc. apklaustųjų (kovą – 8,8 proc.), Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama LSDP, palaikoma 7,6 proc. gyventojų (kovą – 8,8 proc.), bei Remigijaus Žemaitaičio vedama „Nemuno aušra“. Šią politinę jėgą palaikytų 6,6 proc. respondentų. Ankstesnės apklausos metu už šią partiją būtų balsavę 5,9 proc. gyventojų.
Politinių partijų reitingų lentelę užbaigia Vytauto Sinicos vadovaujamas Nacionalinis sąjūdis, už kurį balsuotų 3,6 proc. gyventojų (kovą – 3,1 proc.), europarlamentaro Virginijaus Sinkevičiaus vedama Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ (balandį – 3,3 proc., kovą – 4,8 proc.) bei į parlamentą per 2024 m. rinkimus nepatekusi Laisvės partija, vedama Vytauto Mitalo (balandį – 2,2 proc., kovą – 3,5 proc.). Likusi gyventojų dalis į klausimą neatsakė (21 proc.) arba teigė, jog apskritai nebalsuotų (15,2 proc.).
„Delfi“ užsakymu visuomenės apklausą balandžio 18–28 dienomis atliko bendrovė „Spinter tyrimai“. Tyrime dalyvavo 1021 asmuo nuo 18 iki 75 metų amžiaus. Taikytas kombinuotas apklausos metodas: telefoninės apklausos būdu ir internetu. Tyrimo paklaida – 3,1 proc.
