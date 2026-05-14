Pasaulio lietuvių bendruomenė ragina Seimo valdybą atsiriboti nuo „Nemuno aušros“

Bendruomenė išreiškė susirūpinimą dėl viešojoje erdvėje ir politiniame lauke nesiliaujančių tendencijų, kurios „prieštarauja demokratinėms vertybėms, Lietuvos valstybės interesams bei istorinės atminties atsakomybei“.
„Ypatingą susirūpinimą kelia politinė partija „Nemuno aušra“, kurios vieša veikla bei jos vadovo pareiškimai jau seniai nedera su Lietuvos kaip demokratinės, europietiškos ir vakarietiškas vertybes ginančios valstybės, kryptimi“, – teigiama kreipimesi.
Pasaulio lietuvių bendruomenė ragina Seimo valdybą aiškiai atsiriboti nuo politinių jėgų ir asmenų, kurie, bendruomenės teigimu, skleidžia antivalstybinę, antisemitinę ar prorusišką propagandą.
„Tikimės konstruktyvaus dialogo ir aiškių sprendimų, kurie atlieptų tiek Lietuvos, tiek pasaulio lietuvių lūkesčius“, – nurodė bendruomenė.
Jos teigimu, dokumentas parengtas reaguojant į užsienio lietuvių bendruomenių kreipimusis, kuriais raginama atsiriboti nuo politinių jėgų, skleidžiančių antivalstybinę ir antisemitinę retoriką.
„Tokios tendencijos kelia grėsmę ne tik Lietuvos tarptautinei reputacijai, bet ir mūsų visuomenės sanglaudai bei pasitikėjimui Lietuvos institucijomis“, – pažymėjo bendruomenė.
Kaip rašė BNS, „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis pernai nuteistas dėl nesantaikos prieš žydus kurstymo ir Holokausto neigimo. Šis nuosprendis yra apskųstas, byla nagrinėjama Apeliaciniame teisme.
Konstitucinis Teismas užpernai taip pat pripažino, kad dėl antisemitinių įrašų savo „Facebook“ paskyroje R. Žemaitaitis sulaužė priesaiką ir šiurkščiai pažeidė Konstituciją.
Po šio sprendimo politikas atsisakė parlamentaro mandato, kad galėtų kandidatuoti į prezidentus ir Seimo narius.
BNS skelbė, kad valdančiųjų socialdemokratų sprendimas į koaliciją kviesti „Nemuno aušrą“ yra sulaukęs neigiamos tarptautinės reakcijos.
Antrojo pasaulinio karo metais Lietuvoje iš viso nužudyta apie 195 tūkst. žydų. Iki karo Lietuvoje gyveno apie 208 tūkst. žydų.
Seimo valdybą sudaro parlamento pirmininkas, jo pavaduotojai ir Seimo opozicijos lyderis.
