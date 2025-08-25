Pasikeitus koalicijai, Seimo pirmininku taps Juozas Olekas

Tai numatyta pirmadienį socialdemokratų, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų pasirašytos koalicijos sutarties priede.
Šiuo metu Seimo pirmininko pareigas eina Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis Saulius Skvernelis, tačiau ši partija nebuvo pakviesta formuoti naujos valdančiosios daugumos.
Koalicijos sutartyje taip pat numatyta, kad premjere bus skiriama socialdemokratė Inga Ruginienė.
Jos priedu taip pat nustatytas atsakomybių pasidalijimas pagal ministerijas.
Už devynias ministerijas bus atsakinga Lietuvos socialdemokratų partija: jos deleguojami atstovai taps finansų, krašto apsaugos, kultūros, socialinės apsaugos ir darbo, susisiekimo, sveikatos apsaugos, švietimo mokslo ir sporto, užsienio reikalų bei vidaus reikalų ministrais.
„Nemuno aušra“ deleguos tris ministrus – aplinkos, energetikos ir žemės ūkio, Lietuvos valstiečių, žaliųjų sąjungos ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija – du: ekonomikos ir inovacijų bei teisingumo.
Sutartyje numatyta, kad ministrų kandidatūros aptariamos koalicijos partijų statutų nustatyta tvarka ir derinamos su I. Ruginiene, o nuomonių išsiskyrimo atveju ministrų kandidatūrų derinimo procesas aptariamas koalicijos taryboje.
Socialdemokratų atstovai Seime bus dešimties komitetų pirmininkai – Aplinkos, Ateities, Biudžeto ir finansų, Europos reikalų, Kultūros, Nacionalinio saugumo ir gynybos, Švietimo, Užsienio reikalų, Teisės ir teisėtvarkos, Žmogaus teisių.
„Nemuno aušrai“ atitenka Audito, Ekonomikos, Energetikos ir darnios plėtros, Sveikatos, Socialinių reikalų ir darbo komitetų pirmininkų pareigos.
„Valstiečių“ frakcijos nariai pirmininkaus Kaimo reikalų bei Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetams.
BNS rašė, kad nauja koalicija soformuota po premjero Gintauto Palucko atsistatydinimo.
