Politinis spaudimas žiniasklaidai auga: ar valdžia prisiims atsakomybę?

Tuo metu panašu, kad valdantieji kiek pristabdo tempą dėl LRT pataisų. Seimo Kultūros komitetas nutarė nebaigti svarstyti pasiūlymų įstatymo projektui ir sulaukti Venecijos komisijos išvadų. Apie tai „Žinių radijo“ laidoje „Aktualusis interviu“ kalbėjo komiteto pirmininkas, socialdemokratas Kęstutis Vilkauskas.
– Kaip vertinate ataskaitos rezultatus?
– Buvo prognozuojama, kad žiniasklaidos laisvės indeksas nukris dar žemiau. Nukristi per vieną poziciją taip pat nėra malonu, tačiau visi matome, kad šį rezultatą lėmė LRT įstatymo pataisos. Visa tai tęsiasi gana ilgai ir turi atgarsį ne tik Lietuvoje, bet ir Europos Komisijoje, o dabar į šį procesą įsitraukė ir Venecijos komisija.
Manau, kad tai sukūrė tam tikrą neigiamą foną pagal atitinkamus kriterijus, kuriais vertinamas Europos žiniasklaidos laisvės indeksas. Vienas iš tų kriterijų yra politinis.
– Vadinasi, pripažįstate, kad tai, ką darote dėl LRT pataisų, iš esmės lemia didėjantį spaudimą ir indekso kritimą?
– Tas, kuris neprisiima atsakomybės, neįvertina visos situacijos. Politiniu lygmeniu vyksta tam tikros kovos tarp opozicijos ir valdančiųjų, kurie neskuba priimti sprendimų. Kultūros komiteto formate visus aštrius kampus „išlyginame“.
– Ar gali būti, kad kitais metais šis indeksas atrodys geriau, nes jūs atsižvelgėte į pastabas?
– Taip. Visuomenės informavimo įstatyme turime taisytinų vietų. Prie Kultūros ministerijos dirba darbo grupė, kuri taip pat turi atsižvelgti į Europos žiniasklaidos laisvės aktą. Jis yra priimtas, tačiau jį būtų galima perkelti taip, kad žurnalistai būtų labiau ginami.
Kalbant apie internetinės žiniasklaidos veikimą ir žurnalistinę veiklą, šiuos klausimus galėtume susitvarkyti ir atrodyti solidžiau.
– Anksčiau nedavėte suprasti, kad lauksite Venecijos komisijos išvadų, dabar kalbate kitaip. Ar jau turite šį dokumentą ir jį skaitėte?
– Kol kas esame procedūrinių klausimų stadijoje. Venecijos komisija įvertino įstatymo projektą, kuris buvo parengtas darbo grupės, ir dabar yra pateikusi savo užklausą. Tai nėra galutinis ir patvirtintas dokumentas. Jį būtų galima vadinti riboto naudojimo dokumentu.
Dabar Kultūros komitete turėtume atsakyti, kaip tie klausimai yra išspręsti arba sprendžiami. Šis procesas dar užtruks.
Visas „Žinių radijo“ interviu – vaizdo įraše:
