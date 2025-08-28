Popovienei siūloma tęsti švietimo, mokslo ir sporto ministrės pareigas

Penktadienį numatomas kandidatės į ministres susitikimas su šalies vadovu Gitanu Nausėda.
Pernai spalį R. Popovienė kartu su socialdemokratais buvo išrinkta į Seimą, tapo Gintauto Palucko Vyriausybės švietimo ministre, anksčiau dirbo Kauno rajono vicemere. Politikė yra įgijusi pedagoginį išsilavinimą – 1994 m. baigė muzikos mokytojo ir choro dirigento specialybės studijas Lietuvos muzikos akademijoje.
ELTA primena, kad antradienį Seimas pritarė Ingos Ruginienės kandidatūrai į premjeres. Paskirtoji Vyriausybės vadovė ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jos paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teiks parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.
Dalis kandidatų į naująją Vyriausybę – jau aiškūs. Prezidentas G. Nausėda trečiadienį susitiko su į užsienio reikalų ministrus teikiamu Kęstučiu Budriu bei Krašto apsaugos ministerijai (KAM) vadovaujančia Dovile Šakaliene. Abu kandidatai sulaukė šalies vadovo paramos.
Ketvirtadienį su prezidentu susitiko „valstiečių“ į ekonomikos ir inovacijos ministro pareigas deleguojamas Edvinas Grikšas bei „Nemuno aušros“ į Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) vadovo poziciją siūlomas Andrius Palionis. Tiesa, kol kas dar neaišku, ar šioms dviem kandidatūroms bus pritarta.
Kiti kandidatai į ministrus dar nėra paskelbti. Tiesa, aišku, kad iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusiai I. Ruginienei tapus premjere į šias pareigas bus skiriama nauja ministrė. Taip pat keisis Susiekimo ministerijos vadovas – I. Ruginienė nurodė, kad „čekiukų“ istorijoje įsivėlęs Eugenijus Sabutis nebetęs darbo naujojoje Vyriausybėje.
