Popovienei siūloma tęsti švietimo, mokslo ir sporto ministrės pareigas

2025-08-28 16:27
Augustė Lyberytė (ELTA)

Paskirtajai premjerei formuojant naująją Vyriausybę, į švietimo, mokslo ir sporto ministrės postą siūloma šiuo metu laikinai šias pareigas einanti socialdemokratė Raminta Popovienė.

Raminta Popovienė / P. Peleckio / BNS nuotr.

Penktadienį numatomas kandidatės į ministres susitikimas su šalies vadovu Gitanu Nausėda.

Pernai spalį R. Popovienė kartu su socialdemokratais buvo išrinkta į Seimą, tapo Gintauto Palucko Vyriausybės švietimo ministre, anksčiau dirbo Kauno rajono vicemere. Politikė yra įgijusi pedagoginį išsilavinimą – 1994 m. baigė muzikos mokytojo ir choro dirigento specialybės studijas Lietuvos muzikos akademijoje.

ELTA primena, kad antradienį Seimas pritarė Ingos Ruginienės kandidatūrai į premjeres. Paskirtoji Vyriausybės vadovė ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jos paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teiks parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.

Dalis kandidatų į naująją Vyriausybę – jau aiškūs. Prezidentas G. Nausėda trečiadienį susitiko su į užsienio reikalų ministrus teikiamu Kęstučiu Budriu bei Krašto apsaugos ministerijai (KAM) vadovaujančia Dovile Šakaliene. Abu kandidatai sulaukė šalies vadovo paramos.

Ketvirtadienį su prezidentu susitiko  „valstiečių“ į ekonomikos ir inovacijos ministro pareigas deleguojamas Edvinas Grikšas bei „Nemuno aušros“ į Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) vadovo poziciją siūlomas Andrius Palionis. Tiesa, kol kas dar neaišku, ar šioms dviem kandidatūroms bus pritarta.

Kiti kandidatai į ministrus dar nėra paskelbti. Tiesa, aišku, kad iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusiai I. Ruginienei tapus premjere į šias pareigas bus skiriama nauja ministrė. Taip pat keisis Susiekimo ministerijos vadovas – I. Ruginienė nurodė, kad „čekiukų“ istorijoje įsivėlęs Eugenijus Sabutis nebetęs darbo naujojoje Vyriausybėje.

Šiame straipsnyje:
