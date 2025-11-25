Ministrė turi gerų žinių mokytojams

„Vakar jau buvo su profesinėmis sąjungomis paskutinės derybos, (...) tai šiandien tikrai vyksta Vyriausybėje tarpinstitucinis pasitarimas, kuriame jau yra pritarta šitam siūlymui, ir rytoj Vyriausybėje bus biudžeto svarstymas“, – antradienį žurnalistams sakė švietimo, mokslo ir sporto ministrė.
Pagal pirmadienį pasiektą sutarimą, nuo kitų metų sausio pedagogų darbo užmokestis būtų didinamas 8,41 proc., įskaičiuojant pareiginės algos bazinio dydžio augimą 0,71 procento.
„Aš manau, kad Finansų ministerija ras lėšas“, – sakė R. Popovienė.
Ministrė tikino nežinanti, kaip tiksliai būtų perskirstomi pinigai, tačiau pažymėjo, jog jos pagrindinis tikslas – atliepti švietimo bei pedagogų bendruomenės lūkesčius.
Kiek anksčiau valdančiosios Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sakė nesantis tikras, kad pavyks rasti papildomų lėšų pedagogų algoms.
Jo teigimu, R. Popovienės pareiškimas dėl papildomų 100 mln. eurų mokytojų darbo užmokesčiui finansų ministrui Kristupui Vaitiekūnui buvo staigmena.
Finansų ministerija pirmadienį BNS nurodė, kad yra gavusi papildomą 100 mln. eurų Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos finansavimo poreikį, tačiau kol kas nėra aišku, iš kur šias lėšas paimti.
R. Popovienė sakė pati esanti nustebusi dėl finansų ministro nuostabos, tačiau tikino, jog galimai tiesiog buvo nesusikalbėta.
„Galbūt kažkur tai įvyko nesusišnekėjimas dėl to, kad iš tikrųjų viskas labai greitai keičiasi, daug įvairiausių darbų, derinimų. Tai man atrodo normalu, kad čia taip gavosi“, – kalbėjo ji.
Švietimo ministerijos ir profsąjungos sutarties projekte taip pat numatoma 2027-aisiais ir 2028-aisiais kasmet nuo sausio 1-osios, atsižvelgiant į valstybės finansines galimybes, didinti lėšas pedagogų bei mokslo ir studijų institucijų darbuotojų algoms ne mažiau kaip prognozuojamas tų metų šalies vidutinio darbo užmokesčio procentinis augimas, padidintas 5 procentais.
Be to, numatoma siekti, kad 2030 metais mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų vidutinis darbo užmokestis sudarytų ne mažiau kaip 4850 eurų.
Dėl švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties atnaujinimo derasi keturios profesinės sąjungos: Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga, Švietimo ir mokslo profesinė sąjunga „Solidarumas“, Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas, Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“.
Su Lietuvos švietimo darbuotojų profesine sąjunga ŠMSM yra pasirašiusi atskirą šakos kolektyvinę sutartį.
