Ministerijos bei švietimo profsąjungų sutarties pasirašyme – trukdžiai

Sutarties pasirašymas turėjo vykti gyvai, tačiau dėl techninių kliūčių jis vyksta internetu.
Virtualius parašus ant sutarties dės Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos, Švietimo ir mokslo profesinė sąjungos „Solidarumas“, Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo ir Lietuvos profesinė sąjungos „Sandrauga“ atstovai.
„Šiandien su keturiomis profesinėmis sąjungomis, su kuriomis yra pasirašyta kolektyvinė šakos sutartis, pasirašome kasmet suderintus susitarimus dėl darbo užmokesčio. Dėl techninių kliūčių, kadangi negalėjo visi atvykti gyvai, tai pasirašymas bus elektroniniu būdu“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė švietimo ministrė Raminta Popovienė.
„Tikrai labai nuoširdžiai džiaugiuosi ir dėkoju profesinėms sąjungoms (...), kad po karštų diskusijų mes visi kartu suradom tuos sprendimus, kas yra labai svarbu“, – kalbėjo ji.
Pasak ministerijos, atnaujintame dokumente įtvirtintas mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, dėstytojų, mokslininkų, neakademinių darbuotojų atlyginimų didinimas šiais metais.
Švietimo ir mokslo šakos kolektyvinėje sutartyje numatoma 2027-aisiais ir 2028-aisiais kasmet nuo sausio 1-osios, atsižvelgiant į valstybės finansines galimybes, didinti lėšas pedagogų bei mokslo ir studijų institucijų darbuotojų algoms ne mažiau kaip prognozuojamas tų metų šalies vidutinio darbo užmokesčio procentinis augimas, padidintas 5 procentais.
Tai yra ne mažiau kaip šalies vidutinio darbo užmokesčio procentinis augimas, padaugintas iš 1,05.
Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos pirmininkas Egidijus Milešinas teigė, kad išderėtos sąlygos yra tenkinančios.
„Tai yra derybų rezultatas, kurios baigėsi lapkričio 28 dieną po derybinio posėdžio. Tai visi susitarimai buvo aprobuoti, jeigu taip galim pasakyti, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Finansų ministerijos ir šiandien parašai bus sudėti“, – sakė E. Milešinas.
BNS rašė, kad lapkritį Finansų ministerijos pateiktais duomenimis, prognozuota, kad šiemet vidutinis šalies darbo užmokestis augs 7,3 proc., taigi pagal susitarimą mokytojų algos nuo sausio turėjo didėti 7,65 procento.
Tačiau pradiniai Finansų ministerijos biudžeto modeliavimai numatė, kad mokytojų algos nuo sausio būtų augusios 5 procentais, tai sukėlė pedagogų pasipiktinimą.
Keturios kolektyvinę sutartį pasirašiusios profesinės sąjungos po derybų ir keleto protestų sutiko su ministerijos pažadu nuo sausio darbo užmokestį padidinti 8,41 proc., įskaičiuojant pareiginės algos bazinio dydžio didinimą 0,71 procento.
„Tai, kas yra sutarta 2024 metų kolektyvinėje sutartyje, yra išlaikoma, tik dar aiškiau patikslinama, kad būtent ne nuo gegužės, ne nuo rugsėjo, o aiškiai nuo sausio pirmos dienos (auga atlyginimai – BNS)“, – teigė E. Milešinas.
„Iš pradžių kalbėjomės, kad galbūt darbo užmokestis didės nuo rugsėjo mėnesio, tačiau daugelio ir pedagogų, ir profesinių sąjungų, su kuriomis mes derėjomės, buvo toks prašymas, kad darbo užmokestis didėtų nuo sausio 1-os, – sakė R. Popovienė. – Džiaugiuosi, kad ir premjerės palaikymas buvo, ir Finansų ministerijos supratimas, kad visgi šakos susitarimas tai yra tas susitarimas, kurį mus įpareigoja ir įstatymas, ir mes jo turime laikytis.“
Atnaujintoje sutartyje taip pat numatyta ilgalaikė darbo užmokesčio didinimo perspektyva iki 2030-ųjų, apibrėžtos kitos švietimo ir mokslo darbuotojų socialinių ir ekonominių sąlygų gerinimo priemonės.
Joje taip pat numatoma siekti, kad 2030 metais mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų vidutinis darbo užmokestis sudarytų ne mažiau kaip 4850 eurų.
„Aptarėme dar ir kitas sąlygas, ką mes turėtumėm šiais metais aptarti: tai ir bibliotekininkų darbo užmokestį ir darbo sąlygas, taip pat įtrauktas punktas dėl ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo mokinio padėjėjų darbo sąlygų ir dėl darbo užmokesčio – turime tikrai ieškoti galimybių ir atliepti lūkesčius. Kalbamės ir apie mokslo darbuotojus“, – teigė R. Popovienė.
Naujausi komentarai