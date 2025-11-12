Dėl kai kurių stojančiųjų į universitetus – ministerijos pasiūlymas

Taip pat siūloma stojantiesiems, kurie atliko savanorišką nenuolatinę karo tarnybą, pridėti pusę konkursinio balo, o atleistiesiems nuo valstybinių brandos egzaminų – netaikyti minimalų reikalavimų ir mažiausio stojamojo konkursinio balo.
„Siekiant užtikrinti vienodas konkurencines sąlygas stojant į aukštąsias mokyklas, brandos atestatą įgijusiesiems 2025 metais konkursinis balas bus skaičiuojamas be vertinimo komitetų pridėtų 10 taškų, įvertinant realius stojančiųjų pasiekimus“, – teigiama pranešime.
Pasak ministerijos, realiai surinkti atitinkamo valstybinio brandos egzamino (VBE) balai bus įskaitomi tiek skaičiuojant reikalingų egzaminų vidurkį, kuris būtinas norint pretenduoti į aukštąsias mokyklas, tiek skaičiuojant stojančiojo konkursinį balą.
Siekiant sudaryti sąlygas atlikusiems savanorišką nenuolatinę karo tarnybą, siūloma prie konkursinio balo papildomai jiems pridėti 0,5 balo tiems, nepriklausomai nuo to, ar jie pretenduoja į pirmosios ar antrosios konkursinės eilės valstybės finansuojamas studijų vietas.
Pasak ministerijos, iki šiol stojant per pirmąją konkursinę eilę 0,5 balo buvo pridedama tik baigusiesiems bazinius karinius mokymus arba atlikusiesiems nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą.
Tuo metu stojant per antrąją konkursinę eilę į praktinės veiklos trukmę yra įskaitoma tiek atlikta nuolatinė privalomoji pradinė karo tarnyba, tiek atlikta profesinė karo tarnyba, tiek savanoriška nenuolatinė karo tarnyba.
Taip pat siūloma, kad abiturientams, kurie dėl objektyvių priežasčių bus atleisti nuo vieno ar kelių VBE, nebūtų taikomi priėmimo į aukštąsias mokyklas minimalūs reikalavimai ir mažiausias stojamasis konkursinis balas.
Anot ministerijos, vietoje nelaikyto VBE įvertinimo būtų įskaitomas perskaičiuotas atitinkamo dalyko metinis pažymys. Skaičiuojant konkursinį balą būtų imamas stojančiajam palankiausias variantas.
Šiuo metu šie reikalavimai netaikomi tik tiems, kurie atleisti nuo visų VBE.
Tais atvejais, kai mokinys bus atleistas nuo užsienio kalbos VBE, bet bus laikęs tarptautinį užsienio kalbų egzaminą, jam, kaip ir anksčiau, bus įskaitomi tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimai.
Minimalūs reikalavimai 2026 metais stojantiesiems išliks tokie patys.
Stojantiesiems reikės būti išlaikius ne mažiau kaip tris VBE: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir vieną stojančiojo laisvai pasirinktą. Išimtis taikoma stojantiesiems į menų studijas – jiems nereikės laikyti matematikos egzamino.
Trijų – arba dviejų stojant į menus – VBE įvertinimų aritmetinis vidurkis turės būti ne mažesnis nei pagrindinis mokymosi pasiekimų lygis (50 balų), jei stojama į universitetą, ir ne mažesnis nei patenkinamas (41 balas), jei stojama į kolegiją. Visiems stojantiesiems taip pat reikės pasiekti mažiausią stojamąjį konkursinį balą, kurį aukštosios mokyklos nustato kasmet iki birželio mėnesio.
Kaip ir ankstesniais metais, stojantieji iš socialiai jautrios aplinkos galės pretenduoti į aukštąsias mokyklas per antrąją konkursinę eilę.
Kaip ir 2025 metais, skaičiuojant konkursinį balą kitąmet lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos bendrojo (B) kurso VBE rezultatas būtų dauginamas iš 0,7 koeficiento, teigia ministerija.
Pavyzdžiui, jei stojantysis bus laikęs matematikos VBE B kursu 2025 ar 2026 metais ir gavęs 80 balų, skaičiuojant konkursinį balą VBE įvertinimas būtų dauginamas iš koeficiento 0,7 ir galutinis įvertinimas sudarytų 56 balus.
Siekiant užtikrinti lygias galimybes visiems stojantiesiems, įskaitant ir baigusius tarptautinių organizacijų arba užsienio valstybių švietimo programas, siūloma netaikyti didinimo koeficiento išplėstinio (A) kurso VBE rezultatui – jį laikyti vienodo svorio su kitais VBE.
Naujausi komentarai