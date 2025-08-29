 Prezidentas pasitiki Popoviene: ragina imtis realios lyderystės

Prezidentas pasitiki Popoviene: ragina imtis realios lyderystės

2025-08-29 11:27
Karolina Ambrazaitytė (BNS)

Šalies vadovas Gitanas Nausėda penktadienį išreiškė pasitikėjimą, kad Raminta Popovienė gali tęsti darbą kaip švietimo, mokslo ir sporto ministrė.

Raminta Popovienė ir Gitanas Nausėda

„Prezidentas išreiškė lūkestį, kad švietimo sistemos tos įsisenėjusios bėdos reikalauja ilgalaikių, aktyvių, nuoseklių sprendimo būdų ir iš esmės reiškia pasitikėjimą ministre“, – po valstybės vadovo ir R. Popovienės susitikimo penktadienį žurnalistams sakė prezidento vyriausioji patarėja švietimui, mokslui ir kultūrai Jolanta Karpavičienė.

Patarėjos teigimu, G. Nausėda ministrei palinkėjo „imtis realios lyderystės ir vesti švietimo, akademinę bendruomenę švietimo ir mokslo proveržio kryptimi“.

BNS rašė, kad naujoji Vyriausybė formuojama atsistatydinus socialdemokratui Gintautui Paluckui.

Antradienį Seimas pritarė I. Ruginienės skyrimui į ministro pirmininko pareigas.

Kartu pasikeitė ir valdančiosios daugumos sudėtis. Naują koaliciją sudarė socialdemokratų, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos, ji turės 82 balsus Seime.

Gitanas Nausėda

