Popovienės šeimoje – itin skaudi netektis

„Aš – beržas.
Lietuviškas beržas,
Išbridęs
Iš pievų nakties,
Sustojau.“
(P. Širvys)
„Skaudančia širdimi turiu pranešti, kad į amžinybę iškeliavo mūsų mylimas Tėtis Jonas Dūdas. Tėtis buvo ilgametis veterinarijos gydytojas, be galo mylėjęs gyvūnus, – net sunku jį prisiminti be katino šalia. Lygiai taip pat šviesą ir išmintį aplink jis skleidė per meilę literatūrai, Tėtis ypač mėgo Pauliaus Širvio kūrybą – eilėraštis apie beržą buvo jo mėgstamiausias. Mylėsim ir ilgėsimės amžinai“, – rašė ministrė.
Jonas Dūdas bus pašarvotas Tabariškių parapijos namuose (Gėlių g. 108 a, Ringaudai, Kauno rajonas).
Atsisveikinimas vyks spalio 23 d., nuo 12 val. iki 21 val., ir spalio 24 d., nuo 9 val. iki 12 val.
Laidotuvių Šv. Mišios bus aukojamos spalio 24 d. 12.15 val. Tabariškių bažnyčioje.
„Po Šv. Mišių palydėsime į Tabariškių kapines. Atvykusiųjų prašau Tėčio atminimą pagerbti vienu gėlės žiedu“, – rašė ministrė.
