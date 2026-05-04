Prašo atlikti tyrimą dėl Palucko pateiktų duomenų teisingumo

Kreipimesi, su kuriuo susipažino ELTA, teigiama, kad G. Paluckas 2024 m. rugpjūtį pasirašė ir VRK pateikė kandidato į Seimo narius anketą, kurioje į klausimą, ar turi nebaigtą atlikti teismo paskirtą bausmę ar baudžiamojo kodekso (BK) priemonę, politikas atsakė neigiamai.
Pažymima, kad anketoje G. Paluckas nurodė, jog jo teistumas už tyčinį apysunkį nusikaltimą išnyko 2013 m., tačiau faktiniai duomenys rodo, jog politikas priteistą turtinę žalą atlygino tik 2025 m., jau eidamas Seimo nario pareigas.
Priduriama, kad Konstitucinis teismas (KT) 2025 m. vasario 6 d. nutarime išaiškino, jog asmuo negali būti renkamas, kol jo atžvilgiu priimtas baigiamasis teismo aktas nėra visiškai įvykdytas.
„Šios faktinės aplinkybės sudaro pagrindą pagrįstoms abejonėms dėl to, kad buvo šiurkščiai pažeistas Rinkimų kodeksas, nes buvo pažeistas pasyviosios rinkimų teisės apribojimas ir pateikta žinomai neteisinga informacija rinkimų metu“, – pabrėžiama kreipimesi.
„Kadangi turtinės žalos atlyginimas nebuvo baigtas iki 2025-07-08, asmuo kandidatavimo metu, t. y. 2024 m. rugpjūčio mėn., teisiškai neatitiko konstitucinių reikalavimų kandidatui“, – priduriama rašte VRK.
Taip pat pažymima, kad Rinkimų kodeksas numato VRK pareigą priimti sprendimą dėl šiurkštaus pažeidimo, jei po rinkimų paaiškėja, kad išrinktas asmuo anketoje pateikė žinomai neteisingą, t. y. tikrovės neatitinkančią, informaciją apie teistumo duomenis.
Kartu pabrėžiama, jog nors vienas iš Rinkimų kodekso punktų pažodžiui mini tik apkaltinamojo nuosprendžio fakto nenurodymą, ši nuostata negali būti aiškinama izoliuotai.
„Tikrovės neatitinkančios bausmės atlikimo datos pateikimas savo teisine galia ir pasekmėmis yra tapatus informacijos nuslėpimui, nes abiem atvejais užkertamas kelias VRK laiku identifikuoti kandidatavimo apribojimus ir iškraipomas demokratinis rinkimų procesas“, – rašoma kreipimesi.
Pasak opozicijos, Rinkimų kodekso 176 str. 6 dalis tiesiogiai įvardija informacijos apie nuteisimo vykdymą iškraipymą kaip pagrindą konstatuoti šiurkštų pažeidimą.
Kreipimesi į VRK prašoma, kad būtų atliktas tyrimas dėl G. Palucko pateiktų duomenų teisingumo. Taip pat prašoma priimti sprendimą dėl pagrindo pripažinti socialdemokratą padariusį šiurkštų Rinkimų kodekso pažeidimą buvimo. Galiausiai, nurodoma, jog konstatavus šiurkštų pažeidimą, perduoti informaciją Seimui, jog būtų sprendžiamas įgaliojimų nutrūkimo klausimas.
Savo ruožtu VRK atstovė Eltai patvirtino, jog šis kreipimasis buvo gautas balandžio 30 d.
Kaip skelbta, kovo pabaigoje Generalinė prokuratūra pranešė prašanti Seimo panaikinti ekspremjero G. Palucko teisinę neliečiamybę.
Generalinės prokurorės Nidos Grunskienės Seimui išsiųstame kreipimesi nurodoma, kad prašymas pateiktas įvertinus šiuo metu turimus duomenis pernai pradėtame ikiteisminiame tyrime. Jis atliekamas pagal baudžiamojo kodekso 228 straipsnį dėl piktnaudžiavimo ir 189-ąjį straipsnį dėl neteisėto praturtėjimo.
Kreipimesi nurodoma, jog Seimo narys su žmona I. Palucke neteisėtai galėjo įsigyti beveik 345 tūkst. eurų vertės turto – įnešant grynuosius pinigus į bankus, už grynuosius įsigyjant automobilius, nekilnojamąjį turtą bei vertybinius popierius. Šį turtą ekspremjeras su sutuoktine galėjo įsigyti nuo 2010 m. gruodžio iki 2024 m. pabaigos.
Pasirodžius šiai informacijai, politikas tvirtino stabdantis narystę Lietuvos socialdemokratų partijoje (LSDP), teigė sutiksiantis, kad jo teisinis imunitetas būtų panaikintas supaprastinta tvarka.
Praėjusią savaitę „Verslo žinios“ skelbė, kad buvęs premjeras nuo balandžio 21 d. nebeturi akcijų elektronikos gaminių įmonėje „Emus“. Vieninteliu jos akcininku liko politiko verslo partneris ir įmonės vadovas Mindaugas Milašauskas.
Tuo metu tiriamosios žurnalistikos centras „Siena“ pranešė, kad Generalinė prokuratūra areštavo parlamentaro nekilnojamąjį turtą.
Pats G. Paluckas TV3 žinioms praėjusį trečiadienį teigė neketinantis atsisakyti mandato. Taip pat praėjusią savaitę naujienų portalui „Lrytas“ jis sakė, kad savo iniciatyva iš frakcijos trauktis neplanuoja.
