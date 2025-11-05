Premjerė apie Broko paskyrimą viceministru: kriterijai buvo labai paprasti

„Kriterijai buvo labai paprasti – vienas socialdemokratų viceministras, vienas iš lenkų partijos, nes tokį pasižadėjimą turėjome jiems, o vienas, norėjau tikrai nepriklausomo žmogaus, kuris atstovautų kultūros bendruomenę“, – žurnalistams trečiadienį kalbėjo I. Ruginienė.
„Mane šitas viceministras įtikino, kad turi ryšį su kultūros bendruomene, tai ir buvo vienas iš pagrindinių kriterijų, kodėl jis buvo paskirtas“, – teigė ji.
Vyriausybės vadovė nedetalizavo, kas jai pasiūlė A. Broko kandidatūrą, tačiau tikino, kad jis – ne „Nemuno aušros“ atstovas.
„Žinokite, man siūlė daugybė žmonių įvairias kandidatūras ir dar ir dabar ant stalo guli pluoštas“, – sakė I. Ruginienė.
„Tai tikrai nėra „Nemuno aušros“ (atstovas – BNS) ir buvo pagrindinis kriterijus testuojant visus viceministrus, kad „Nemuno aušros“ partiškumo nebūtų“, – kalbėjo premjerė.
Apie ritmologiją nieko negirdėjo
Antradienį paskirti trys kultūros viceministrai – Anna Kuznecovienė, Renata Kurmin ir A. Brokas.
Laikinai kultūros ministrės pareigas einanti švietimo ministrė Raminta Popovienė žurnalistams sakė, kad viceministrai parinkti derinant su premjere
„Pateikiau tris kandidatūras. Daugiau tęsti tokios situacijos, kai visiškai be vadovybės yra ministerija, mes negalime, tai vienas iš greitųjų sprendimų – politinės komandos buvimas ministerijoje“, – sakė I. Ruginienė.
„Politinė komanda pradėjo dirbti ir matome pirmuosius rezultatus – pradėjo judėti klausimai dėl biudžeto ir aš dėl to džiaugiuosi“, – kalbėjo ji.
A. Brokas sulaukė žiniasklaidos dėmesio dėl darbo Europos darnaus žmogaus institute, kur buvo pristatomas ritmologu. Ritmologija tiria ritmiškų procesų poveikį gyviems organizmams, tai vertinama kaip pseudomokslas ir siejama su sekta Rusijoje.
Pats A. Brokas trečiadienį feisbuke rašė, kad jo dėmesį patraukė ne pati ritmologija, o jos kūrėja Evdokija Lučežarnova, kurią viceministras vadino „neeiline moterimi“.
Pasak A. Broko, E. Lučežarnova Kremliaus buvo kompromituojama, o jį moters istorija sudomino kaip „žmogaus teisių ir informacinės psichologijos reiškinys – kaip valstybės galios mechanizmai pasitelkia žiniasklaidą, kad diskredituotų kritiškai mąstančius žmones“.
„Mano domėjimasis šia tema buvo ir išlieka kultūrinis bei analitinis – nukreiptas į žmogaus laisvės, orumo, tiesos ir kūrėjo atsakomybės temas, o ne į kokius nors „ritmologijos metodus“, – rašė jis.
Paklausta apie ritmologiją, premjerė teigė, kad apie tai „nieko negalvoja“.
„Daugiau man imponavo tai, kad žmogus susijęs su dokumentika, su filmu kūrimu ir kad jis yra iš kultūros bendruomenės, tai ir buvo pagrindiniai kriterijai, kurie paskatino šitą sprendimą“, – kalbėjo I. Ruginienė.
Vyriausybės vadovė teigė, kad tarnybos apie A. Broką neidentifikavo „kažko tai labai blogo“, o apie ritmologiją ir jos kūrėją sako negirdėjusi.
„Aš išvis nežinojau apie šitą, tokių duomenų tikrai neturėjau“, – sakė premjerė.
Anot I. Ruginienės, dar anksti sakyti, ar viceministras turės teisę dirbti su slapta informacija.
„Pirmas patikrinimas yra STT, nes be STT pažymos negalime priimti nė vieno politinės komandos nario, tuomet yra iki trijų mėnesių terminas, kada politinė komanda užpildo tam tikrą anketą ir VSD, praeina detalų patikrinimą ir tik po jo duodamas leidimas dirbti su slapta informacija“, – aiškino Vyriausybės vadovė.
Valdančiosios „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis yra sakęs, kad dėl viceministrų skyrimo tarėsi visa valdančioji koalicija.
„Aš jau nieko nekomentuoju, ką Remigijus Žemaitaitis teigia. Mes su komanda atsisėdome, turėjome daugybę pasiūlymų, išrinkome, mano požiūriu ir komandos, geriausius pasiūlymus pagal tam tikrus kriterijus“, – sakė I. Ruginienė.
Ji teigė nežinanti, ar A. Brokas buvo susitikęs su R. Žemaitaičiu.
Ministro nėra mėnesį
Nepaisant suformuotos viceministrų komandos, Kultūros ministerija nuo spalio 3 dienos neturi nuolatinio vadovo. Ministro kandidatūrą turinti pateikti premjerė pati susidariusią situaciją vadina nenormalia.
Kaip rašė BNS, valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“ ir prezidento sprendimas kompetencijos kultūros srityje neturintį I. Adomavičių paskirti kultūros ministru išprovokavo kultūros bendruomenės protestus.
Nors Socialdemokratų partija galiausiai nutarė perimt ministeriją iš „aušriečių“, o jos vadovo ieškoti ėmėsi pati I. Ruginienė, protestai tęsiasi iki šiol, kultūrininkams priešinantis bet kokių „Nemuno aušros“ atstovų darbui Kultūros ministerijoje.
I. Ruginienė teigė, kad ministro paskyrimo klausimas bus sprendžiamas „pačiais trumpiausiais terminais“.
„Kai tik turėsiu tinkamą kandidatą, iškart jį pristatysiu“, – sakė premjerė.
Nors Seimo pirmininkas Juozas Olekas Žinių radijui teigė neatmetantis, kad kandidatas į ministrus jau yra ir galbūt neoficialiai aptartas su prezidentu, I. Ruginienė tai neigia.
