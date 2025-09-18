Premjerė apie COVID-19 sergančią Šakalienę: situacija pakankamai rimta

„Šiai dienai D. Šakalienė turi komplikacijas ir COVID-19 ir serga. Man atrodo, kad iš opozicinių frakcijų kolegų pusės yra mažų mažiausiai neetiška laidyti tokius komentarus į viešąją erdvę“, – Žinių radijui sakė I. Ruginienė.
Ji tvirtino pati pareikalavusi D. Šakalienės pasiimti nedarbingumo lapelį, nes politikė susiduria su „pakankamai rimta situacija“.
„Tikiuosi, kad niekada nereikės opozicijai patirti tokios situacijos ir su virusu prabūti ilgiau nei savaitę ir girdėti iš išorės laidomus juokelius, kai tu sergi“, – kalbėjo paskirtoji premjerė.
D. Šakalienė trečiadienį neatvyko į Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos (NSGK) komiteto posėdį, kur parlamentarai aiškinosi galimus Lietuvos oro erdvės pažeidimus „Zapad“ pratybų metu.
Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas teigia, kad D. Šakalienės nepavyksta prisikviesti ir Seimo frakcijoms, susitinkančioms su paskirtaisiais ministrais naujojoje Vyriausybėje.
Jis tvirtino, kad opozicinės frakcijos gali rinkti parašus ir kviesti ministrę į Seimo posėdžių salę atsakyti klausimus.
