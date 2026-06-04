Premjerė nedalyvaus LGBTQ+ eitynėse

„Niekada nevengiau tokių renginių ir dažnai dalyvaudavau. Šį šeštadienį, deja, negalėsiu, nes, kaip žinia, bus mūsų partijos tarybos posėdis. Bet teismo sprendimai turi būti vykdomi ir su (teisingumo – ELTA) ministre esame kalbėję apie tai. Šiai dienai yra tam tikros apskundimo procedūros. Pažiūrėkime, kaip visa tai baigsis. Neabejotinai yra daug įrankių ir Seimo rankose – reikia priimti pagrindinį įstatymą, pagal kurį būtų sukurtas registras“, – Seime vykusioje Vyriausybės valandoje kalbėjo I. Ruginienė.
Šeštadienį įvyksiančių LGBTQ+ eitynių žinutė – „Visos šeimos Lietuvoje yra svarbios“.
Kaip skelbė ELTA, praėjusią savaitę Laisvės partija pranešė, kad Teisingumo ministerijai atsisakant vykdyti teismų sprendimus dėl partnerystės registravimo, 14 tos pačios lyties šeimų kreipėsi į antstolius. Jie prašys teismo skirti piniginę baudą už kiekvieną sprendimo nevykdymo dieną.
Bendrosios kompetencijos teismas ministerijai jau paskyrė pirmą baudą – asmenims turės būti mokama po 10 eurų per dieną, kol nėra įgyvendintas sprendimas dėl partnerystės registravimo.
R. Tamašunienė teigė, kad Teisingumo ministerija ketina skųsti teismo nutartį, kuria jai buvo skirta bauda dėl nevykdomų sprendimų registruoti tos pačios lyties porų partnerystę. Ji aiškino, kad įgyvendinti teismų sprendimus yra sudėtinga, nes jie adresuojami skirtingoms institucijoms. Taip pat ministrė pabrėžė, kad būtinas aiškesnis įstatyminis reguliavimas, nes ministerija negali perimti funkcijų, kurios priklauso Seimui.
Sprendimus įregistruoti tos pačios lyties asmenų partnerystę Teisingumo ministerija aukštesnės instancijos teismui yra apskundusi keturis kartus.
Reaguodama į tai, Tolerantiško jaunimo asociacija savaitgalį prie institucijos planuoja protesto akciją. Prie ministerijos planuojama išdėlioti rožinius trikampius – simbolius, kuriais nacistinėje Vokietijoje koncentracijos stovyklose buvo žymimi homoseksualūs žmonės.
Partnerystė turėtų būti reglamentuota atskiru įstatymu
ELTA primena, kad pernai balandį Konstitucinis Teismas (KT) konstatavo, jog tai, kad Lietuvoje nėra įteisinta tos pačios lyties asmenų partnerystė, prieštarauja pagrindiniam valstybės įstatymui. KT taip pat prieštaraujančiu Konstitucijai paskelbė Civilinio kodekso (CK) straipsnį, pagal kurį partnerystę galima sudaryti tik tarp vyro ir moters.
Šiuo metu CK įtvirtintas bendro gyvenimo nesudarius santuokos – partnerystės – institutas, tačiau kartu numatyta, kad partnerystė turėtų būti reglamentuota atskiru įstatymu. Pastarasis Lietuvoje nėra priimtas daugiau nei 20 metų. Tokią situaciją KT įvertino kaip netoleruotiną ir diskriminacinę.
Šiuo metu leidžiama lyčiai neutralią partnerystę registruoti per teismus, kol Seimas nepatvirtins detalesnės tvarkos, kaip turi būti reglamentuojami kartu gyvenančių nesusituokusių porų santykiai.
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