Premjerė: nepradėsiu žaidimų su ministerijų mainais

„Esu dabar tokioje pozicijoje ir mano pagrindinė misija – išlaikyti stabilumą Vyriausybėje. Nepradėsiu žaidimų su ministerijų mainais, nes, man atrodo, šiandien kritiškai svarbu susikoncentruoti ties tais tikslais, kuriuos esame išsikėlę Vyriausybės programoje“, – trečiadienį po susitikimo su prezidentu žurnalistams sakė ji.
Vyriausybės vadovė pabrėžė, kad šįkart naujo kultūros ministro kandidatūrą vertins labai atsakingai.
„Nebus taip, kad pateikus pavardę automatiškai tas žmogus taps ministru. Ačiū, vieną kartą pabandėme, antrą kartą šito proceso nenoriu“, – kalbėjo I. Ruginienė.
Anot jos, apie tai kitą savaitę ji diskutuos su „Nemuno aušros“ atstovais. I. Ruginienė pabrėžė, kad ši partija nėra pateikusi naujo kandidato į kultūros ministrus, nors „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis pirmadienį sakė, kad kandidatas Vyriausybės vadovei žinomas.
„Žmogus turi ateiti tinkamas į šitą poziciją, su patirtimi ir turi pritraukti bendruomenę bei įtikinti juos, kad jis ateina dirbti su pagalba jiems, bet ne erzinti ir ne veikti prieš“, – tvirtino I. Ruginienė.
Ankstesnis „aušriečių“ pasiūlytas ir kultūros ministru paskirtas bei po savaitės atsistatydinęs Ignotas Adomavičius neturėjo kompetencijų kultūros srityje. Jo veiksmus ir elgesį kritikavo kultūros bendruomenė, opozicija ir dalis valdančiosios koalicijos partnerių.
Pagal koalicijos sutartį, „Nemuno aušros“ atsakomybei priskirta Kultūros ministerija. Dėl to sukilo kultūros bendruomenė, ji reikalauja, kad ši partija nebūtų atsakinga už Kultūros ministerijos valdymą. Dėl vyko protesto akcijos, surengtas įspėjamasis streikas.
Premjerė šį reikalavimą interpretuoja kaip norą iš koalicijos pašalinti „Nemuno aušrą“.
„Akivaizdu, kad reikalavimas iš koalicijos pašalinti „Nemuno aušrą“ yra sunkiai įgyvendinamas. Koalicijos partnerių sprendimas – būti ar nebūti koalicijoje, bet jeigu mes galime susikoncentruoti ties tam tikrais darbais ir tikslų įgyvendinimu, ties Vyriausybės programos įgyvendinimu, tai mano durys atviros ir galime apie tai diskutuoti“, – sakė I. Ruginienė.
Ji neprognozavo, kiek laiko gali užtrukti kultūros ministro paieška.
Po premjero Gintauto Palucko atsistatydinimo naują valdančiąją koaliciją suformavo Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos. Jos Seime turi 82 narius.
Premjerė: ministrai turės atsakyti už darbus, o komandą gali rinktis laisvai
Premjerė I. Ruginienė sako, jog jos vadovaujamo ministrų kabineto nariai bus vertinami pagal Vyriausybės programos tikslų vykdymą ir į tai atsižvelgdami turėtų rinktis komandą, kuri padės juos pasiekti.
„Mano pagrindinis darbas bus reikalauti rezultatų iš ministrų. Kiekvienas turės atsakyti už savo darbą ir už pasiekimus, siekiant tų rezultatų, kurie yra įrašyti į Vyriausybės programą. Tai ministrai ir turi pasirinkt tokią komandą, kuri padės pasiekti tuos rezultatus“, – žurnalistams teigė ji.
Trečiadienį pristatyti Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijai priklausančių Ekonomikos ir inovacijų bei Teisingumo ministerijų viceministrai.
Į pastarąją viceministrėmis paskirtos Barbara Aliaševičienė ir Kristina Zamarytė-Sakavičienė.
Socialiniame tinkle „Facebook“ konservatorius Matas Maldeikis stebėjosi, kaip K. Zamarytė-Sakavičienė galėjo būti paskirta.
„Gali kas nors man paaiškinti, kokius rinkimus laimėjo ir kokiu būdu valdžią šalyje gauna kraštutinės dešinės personos?“ – klausė jis.
„Aš nemačiau, kad visuomenės mandatą valdyti būtų gavusi Tomaševskio partija, ir juo labiau – politika, kuriai atstovauja tokios kaip ponia Kristina Zamarytė-Sakavičienė. Kada čia visuomenė suteikė mandatą Sveikatos teisės institutui ar Laisvos visuomenės institutui nustatinėti mūsų teisės klausimus?“ – teigė parlamentaras.
Premjerė paskirtų viceministrų pavardžių sakė dar nemačiusi, bet patikino, jog „ministrai tikrai turi erdvės formuoti savo komandą“.
K. Zamarytė-Sakavičienė, be kita ko, yra dirbusi Laisvos visuomenės instituto direktore, buvo valdybos nare, taip pat dirbo tuomet „valstiečiams“ priklausiusios Agnės Širinskienės komandoje.
Tuo metu ekonomikos ir inovacijų viceministrais paskirti Paulius Petrauskas, Guoda Burokienė, Waldemaras Urbanas ir Darius Zailskas.
