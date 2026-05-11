Premjerė: šou darymas – nepriimtinas

„Aš nenoriu vadovautis emocijomis. Man atrodo, praėjusią savaitę buvo pasinaudota emocijomis. Sprendžiant svarbius valstybei klausimus, reikia racionalaus ir šalto proto“, – žurnalistams pirmadienį sakė ministrė pirmininkė.
„Tam tikri politikai turi nuraminti emocijas ir leisti dirbti specialistams. Šou daryti iš tokių svarbių strateginių klausimų – man nepriimtina. Tai, kad vienas žmogus pašūkavo komitete, problemos neišspręs. Problemą sprendžia Sveikatos apsaugos ministerija, Vyriausybė, Ligonių kasos, Finansų ministerija turi užduotis ir sprendžia. Tu pašūkausi ar nepašūkausi, pinigų nuo to neatsiras“, – teigė ji.
Praėjusią savaitę Seimo Sveikatos reikalų komitete Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) atstovas pristatė, kad per pirmąjį šių metų ketvirtį sveikatos priežiūros įstaigos suteikė viršsutartinių paslaugų už maždaug 40 mln. eurų, tačiau nėra lėšų joms apmokėti.
Komentuodamas situaciją, komitetui priklausantis R. Žemaitaitis SAM ir Finansų ministerijos darbuotojus vadino aferistais, ragino juos išeiti iš darbo, finansų ministrui – atsistatydinti.
„Visi suprantame, kad sveikatos priežiūros sektorius turi didelių įtampų, kurios kilo ne šiandien ir ne vakar. Ne vieną kartą kalbėjome, kad valstybinis sektorius gauna per mažą finansavimą. Reikia daugiau dėmesio, norint išlaikyti specialistus regionuose, o tam reikalingi galbūt nepopuliarūs, bet sunkūs sprendimai“, – kalbėjo I. Ruginienė.
„Vyriausybė nuolat dirba su šiuo klausimu. Kiekvienais metais matome tą pačią situaciją, kai rudenį sveikatos priežiūros sektorius išnaudoja visus resursus ir tenka ieškoti papildomų pinigų. Šie metai – ne išimtis, gyvename sudėtingu geopolitinių iššūkių laikotarpiu, tad dėmesio reikia dar daugiau. Tai prioritetinis sektorius, Vyriausybė tam skirs nemažai savo dėmesio ir laiko“, – dėstė ji.
Premjerės teigimu, problemas spręs intensyvus darbas, o „populistiniai parėkavimai be nuorodos į jokius aiškius finansavimo šaltinius“ yra nieko verti.
Pirmadienį Sveikatos reikalų komitetas renkasi į neeilinį posėdį, kuriame numatyti SAM, Finansų ministerijos ir Valstybinės ligonių kasos (VLK) pasiūlymai Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo panaudojimo problemoms spręsti, į komitetą kviečiami ministrai Kristupas Vaitiekūnas ir Marija Jakubauskienė, VLK direktorius Gytis Bendorius.
Prezidentui abejojant „aušriečių“ ministerijų valdymu, premjerė sako ministrais pasitikinti
Prezidentui Gitanui Nausėdai viešai suabejojus „aušriečių“ deleguotų aplinkos ir žemės ūkio ministrų darbu, premjerė Inga Ruginienė pabrėžia pasitikinti Ministrų kabinetu.
„Čia prezidento turite klausti, Vyriausybė dirba sklandžiai ir visais ministrais pasitikiu“, – pirmadienį žurnalistams sakė I. Ruginienė, žurnalistams paprašius jos sureaguoti į G. Nausėdos išreikštas abejones.
Kaip rašė BNS, pasklidus informacijai apie aplinkos ministrą Kastytį Žuromską delegavusios „Nemuno aušros“ įtaką jo sprendimams bei partijos narių galimus pažeidimus statybų ir aplinkosaugos srityse, G. Nausėda praėjusią savaitę pareiškė, kad jam kyla abejonių, kaip valdomos „aušriečiams“ pavaldžios ministerijos.
Šalies vadovo teigimu, „aušriečių“ ministrai iki šiol šių abejonių neišsklaidė, jų ateityje, tikėtina, daugės, o tokios istorijos „nukreipė dėmesį nuo svarbių dalykų“.
K. Žuromskas praėjusią savaitę neeiliniame Seimo Aplinkos apsaugos komiteto posėdyje neigė „Nemuno aušros“ įtaką jo kuruojamos srities sprendimams, partijos narių galimus pažeidimus statybų ir aplinkosaugos srityse.
Seimo opozicija klausė, kokiuose klubuose medžioja ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų vadovai, kiek yra miško sklypų, kuriuos bandoma paversti kitos paskirties žeme ir ten imtis statybų. Be to, K. Žuromskas turėjo aiškintis dėl Aplinkos apsaugos departamento vadovo konkurso, kokiomis aplinkybėmis įsigijo namą iš Seimo nario Roberto Puchovičiaus projektų bei savo patarėju paskyrė Skirmantą Pocių.
K. Žuromskas aiškino nežinantis, kokiomis aplinkybėmis S. Pocius pateko į buvusio ministro Povilo Poderskio komandą.
Iki paskyrimo aplinkos viceministru 19-oje Vyriausybėje K. Žuromskas dirbo vienos R. Puchovičiaus statybos įmonių vadovu.
K. Žuromskas neigė, kad jį delegavusios partijos atstovai jam darė įtaką.
