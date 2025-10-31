Premjerė vėl šaukia Nacionalinio saugumo komisijos posėdį

„Nacionalinio saugumo komisijoje bus aptarta, kas per savaitę jau pasiekta kovojant su meteorologiniais oro balionais, tai yra, kokie veiksmai įvykdyti, kas daroma ir koks yra to poveikis“, – posėdžio išvakarėse BNS sakė premjerės atstovas Ignas Algirdas Dobrovolskas.
Pasak jo, bus aptariamos tiek taikomos, tiek būsimos priemonės „ruošiantis kitiems dalykams“, tarp jų – sienos su Baltarusija uždarymo efektas kontrabandinių balionų srautui.
„Dabar yra ta vėjo kryptis, kuri nėra itin palanki balionų atvykimui į Lietuvą, ruošiamės ir tam scenarijui, jei vėjo kryptis pakistų. Tarnybos dirba ir rytoj visi šie klausimai bus aptarti“, – nurodė I. A. Dobrovolskas.
Nacionalinio saugumo komisijos posėdžiui penktadienį popiet pirmininkaus premjerė Inga Ruginienė, po to numatomas jos komentaras žiniasklaidai.
Kaip rašė BNS, praėjusią savaitę dėl kontrabandiniams rūkalams gabenti naudojamų meteorologinių balionų, leidžiamų iš Baltarusijos, Lietuvoje keturiskart buvo uždaryti oro uostai, iš viso paveikiant per 140 skrydžių ir virš 20 tūkst. keleivių.
Šalies vadovai tai vadina Baltarusijos hibridine ataka, organizuojama ne be prezidento Aliaksandro Lukašenkos režimo žinios. Tokius Minsko veiksmus pasmerkė ES vadovės, palaikymą Lietuvai išreiškė NATO.
Reaguodama į civilinei aviacijai kylančią grėsmę, Vyriausybė su tam tikromis išimtimis mėnesiui uždarė sieną su Baltarusija. Šis sprendimas galioja iki lapkričio 30-osios, po to Ministrų kabinetas spręs dėl uždarymo pratęsimo.
