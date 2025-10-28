Prezidentas apie atsaką į kontrabandinius balionus: norisi, kad skaudėtų daugiau

Autoritarinis Baltarusijos prezidentas Aliaksandras Lukašenka Lietuvos sprendimą uždaryti sieną pavadino „beprotiška afera“, bet sakė, kad būtų pasirengęs atsiprašyti, jei būtų tikras dėl savo kaltės.
„Sprendimas dėl punktų uždarymo neribotam laikui yra teisingas. Šiandienis Aliaksandro Lukašenkos kreipimasis ir mėginimas atsiprašinėti – aiškus indikatorius, kad skauda, kad į tai reaguojama, – žurnalistams antradienį sakė šalies vadovas. – Norisi, kad skaudėtų daugiau.“
G. Nausėda pakartojo savo idėją riboti Kaliningrado tranzitą geležinkeliu, tačiau tik Baltarusijai. Pasak šalies vadovo, šis siūlymas neturi būti išbrauktas iš galimų poveikio priemonių sąrašo.
„Taip, tai yra rimto poveikio priemonė. Dar kartą kartoju, kad kalbame ne apie rusiškų prekių tranzitą į Kaliningrado sritį, bet kalbame apie baltarusiškoms prekėms taikomus apribojimus“, – sakė prezidentas.
Jis taip pat ragina diskutuoti apie ES sankcijų Baltarusijai išplėtimą.
„Kalio trąšoms mes taikome apribojimus, tačiau azoto trąšoms ne. Yra priemonės, kurios gali būti nukreiptos ir, be abejo, jos būtų pačios efektyviausios ES mastu dėl paslaugų baltarusiškoms įmonėms apribojimo išplėtimo“, – vardijo G. Nausėda.
Lietuvos vadovas pabrėžė, kad sankcijas Baltarusijai siekiama derinti su sąjungininkais.
„Darysime tai kartu su sąjungininkais, nes tokios poveikio priemonės yra pačios efektyviausios, jos duoda didžiausią žalą ir jos verčia keisti destruktyvų elgesį“, – teigė G. Nausėda.
Kaip skelbė BNS, praėjusią savaitę dėl kontrabandiniams rūkalams gabenti naudojamų meteorologinių balionų, leidžiamų iš Baltarusijos, Lietuvoje keturiskart buvo uždaryti oro uostai, iš viso paveikiant per 140 skrydžių ir virš 20 tūkst. keleivių.
Lietuvos vadovai tai vadina Baltarusijos hibridine ataka, organizuojama ne be A. Lukašenkos režimo žinios.
