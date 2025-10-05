Prezidentas apie įtarimus patarėjui dėl girtumo: sakiau, kad jei jaučiasi blogai, neturėtų eiti

Gitano Nausėdos teigimu, jam portalo „Delfi“ suteiktą įtakingiausio politiko apdovanojimą galėjo atsiimti ir kitas patarėjas.
„Žinia, kurią Frederikui perdaviau – jei jautiesi blogai, neik į renginius, ypatingai tuos, kurie yra vieši, nes tu atstovauji ir Prezidentūrai“, – portalui lrt.lt Romoje sakė G. Nausėda.
„Tikrai paprašiau jo, kad jeigu (...) yra tam tikros problemos ir jautiesi neypatingai gerai, turime Prezidentūros komandą, kurios vienas atstovų gali puikiausiai tą funkciją atlikti. Juk tereikėjo pasiimti apdovanojimą“, – pridūrė jis.
Kalbą F. Jansonas sakė ketvirtadienį, dalyvaudamas portalo „Delfi“ renginyje „Lietuvos įtakingiausieji“, kur atsiėmė apdovanojimą šalies vadovo vardu. Tačiau viešojoje erdvėje kilo klausimų, ar ant scenos vyriausiasis G. Nausėdos patarėjas komunikacijai nepasirodė neblaivus.
Pats F. Jansonas lrt.lt penktadienį kad kalbą sakė pavargęs, neįvertinęs savijautos.
„Tikrai nestovėjau su matuokliu ir žinau, kad F. Jansonas tam tikrą spaudimą patiria lygiai taip pat“, – akcentavo prezidentas.
G. Nausėda akcentavo tikįs, jog su F. Jansonu „rado bendrą kalbą“, o tokie incidentai nepasikartos.
F. Jansonas penktadienį taip pat teigė, kad nuovargis ir „asmeninės savijautos neįsivertinimas sutikus dalyvauti renginyje“ buvo jo klaida. Patarėjas pažymėjo, kad viešai aptarinėti asmeninius dalykus jis neturi pareigos ir noro.
