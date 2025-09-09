Prezidentas apie kandidatą į ministrus: žmogus vienąkart gali suklysti

„Esu nusiteikęs jį tvirtinti”, – antradienį po susitikimo su Seimo valdyba žurnalistams sakė G. Nausėda.
Prezidento teigimu, apsispręsti dėl kandidatūros padėjo informacija, kurią jis gavo pirmadienį surengtame antrame pokalbyje su E. Grikšu. Kaip po šio susitikimo sakė E. Grikšas, G. Nausėda labiausiai domėjosi jo asmenybe – kalbėjosi apie kilusius klausimus dėl jo turto deklaracijų ir atkreipė dėmesį į 2010 m. eismo įvykį, dėl kurio kaltas buvo pats kandidatas.
„Visada gyvenime vadovaujuosi principu – žmogus vieną kartą gali suklysti. Antrą kartą jam atleisti būtų sudėtinga“, – tikino prezidentas.
„Jis nuoširdžiai ir gailėdamasis papasakojo man apie aplinkybes, kurios buvo susijusios su eismo įvykiu. Kartais tokių skaudžių dalykų atsitinka, visi mes tai žinome. Svarbu, kad žmogus iš to padarytų reikiamas išvadas ir eitų į priekį“, – teigė G. Nausėda.
Kaip pirmadienį po susitikimo su prezidentu sakė kandidatas į ekonomikos ir inovacijų ministrus E. Grikšas, eismo įvykio metu buvo sutrikdyta kitame automobilyje sėdėjusių žmonių sveikata.
„Tai nebuvo greičio viršijimas. (...) Važiavau, rikiavausi, kliudžiau kitą automobilį, kuris trenkėsi į stulpą. Nebuvau nei apsvaigęs, nei išgėręs, visiškai blaivus“, – pirmadienį tvirtino E. Grikšas.
Pasak kandidato, baudžiamoji byla buvo nutraukta pagal motinos laidavimą, o patirtą turtinę ir neturtinę žalą jis nukentėjusiems atlygino.
E. Grikšas šiuo metu vadovauja Ekonomikos ir inovacijų ministerijos (EIM) Inovacijų politikos grupei, o užpernai buvo LVŽS kandidatas į Varėnos rajono merus. Pirmąkart valstybės vadovas su juo susitiko rugpjūčio 28 d.
ELTA primena, kad paskirtoji premjerė Inga Ruginienė trečiadienį turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teiks parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.
Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.
