Ruginienė pateikė prezidentui Grikšo kandidatūrą su juo asmeniškai nekalbėjusi

„Premjerė su kandidatu E. Grikšu asmeniškai dar nėra kalbėjusi – ši kandidatūra buvo derinta su LVŽS pirmininku Aurelijumi Veryga“, – pirmadienį komentare raštu Eltai teigė I. Ruginienės patarėjas.
„Likusius kandidatus, kurie jau yra žinomi, premjerė pažįsta, neabejotinai susipažins ir su minėtu kandidatu E. Grikšu. Asmeniniai pokalbiai įvyko su absoliučia dauguma kandidatų, tačiau reikia pažymėti, kad visi kandidatai į Ministrų kabinetą XX Vyriausybėje dar nėra suderinti ir pateikti“, – nurodė jis.
I. Ruginienės patarėjas pakartojo tai, ką anksčiau tvirtino ir paskirtoji premjerė – visiems į Vyriausybę siūlomiems kandidatams suteikiamas tam tikras pasitikėjimo kreditas. Anot ministrės pirmininkės, ministrų tinkamumą eiti pareigas įrodys jų darbai.
„Ministrė pirmininkė suteikia pasitikėjimo kreditą visiems kandidatams ir pabrėžia, kad per vieną susitikimą identifikuoti žmogaus tinkamumo eiti pareigas nėra įmanoma – geriausiai tą parodys pradėti darbai ir pirmieji mėnesiai dirbant XX Vyriausybėje“, – pažymėjo I. A. Dobrovolskas.
Kaip skelbta, sekmadienį „Lietuvos ryto TV“ paskirtoji premjerė pripažino nepažįstanti „valstiečių“ siūlomo kandidato į ekonomikos ir inovacijų ministrus E. Grikšo.
„Nepažįstu to žmogaus, tikrai. Edvinas, berods. Jis ministerijos darbuotojas. Tikrai jo nepažįstu, nežinau. Bet, jeigu Aurelijus Veryga jį nominavo, tai aš labai tikiuosi, kad, matyt, pasitikėjimas yra, pasitikrino tą pavardę“, – „Lietuvos ryto TV“ sakė I. Ruginienė, pažymėdama, kad visiems ministrams taikys vadinamąjį bandomąjį laikotarpį.
Su kandidatu pakeisti šiuo metu Ekonomikos ir inovacijų ministerijai (EIM) vadovaujantį Luką Savicką prezidentas susitiko praėjusią savaitę.
E. Grikšas, einantis ministerijos Inovacijų politikos grupės vadovo pareigas, 2023 m. kartu su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) dalyvavo savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose Varėnoje – buvo politinės jėgos deleguotas kandidatas į merus. Po susitikimo su šalies vadovu jis patvirtino ketinantis tapti šios partijos nariu.
