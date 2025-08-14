Prezidentas apie Ruginienę: kiekvienas žmogus, atėjęs į premjero postą, yra eksperimentas

„Kiekvienas žmogus, atėjęs į premjero postą, ypatingai jei tai žmogus, kuris anksčiau tuo premjeru nebuvo, yra eksperimentas, tačiau prieš darant eksperimentą, reikia surinkti visą būtiną informaciją, kad turėtum tam tikras prielaidas, kad eksperimentas bus sėkmingas. Jūs teisingai atkreipėte dėmesį – taip, ponios Ruginienės biografijoje yra tam tikrų detalių, kurios reikalauja didesnio dėmesio. Štai kodėl pirmas mūsų susitikimas vyko net dvi valandas, tai ganėtinai neįprastai ilgas susitikimas“, – LRT televizijai sakė G. Nausėda.
Anot šalies vadovo, antrojo susitikimo su kandidate metu daugiau dėmesio buvo skirta kitiems, su Vyriausybės ir koalicijos formavimu susijusiems klausimams.
„Bet be jokios abejonės, kalbėjome ir apie Vyriausybės sudėtį, galimus koalicijos variantus. Tai tarpusavyje susiję klausimai. Tai pirmojo susitikimo metu tikrai didelę laiko dalį skyrėme visiems šiems klausimams, apie kuriuos jūs kalbėjote. Ponia Ruginienė atsakė į tuos klausimus. Taip, žinoma, kai kuriose detalėse mes galime pasikliauti tik jos atsakymais, kadangi negalima patikrinti jų, bet labai tikiuosi, kad tai yra visa ta informacija, kurią mes šiandien turime ir kad šitą informaciją įvertinę mes vis tiek galime tikėtis, kad ponia Ruginienė sėkmingai veiks premjero pareigose“, – kalbėjo G. Nausėda.
Kaip skelbta anksčiau, prezidentas ketvirtadienio popietę pasirašė dekretą, kuriuo teikia socialdemokratės I. Ruginienės kandidatūrą į premjerės pareigas.
Jūs teisingai atkreipėte dėmesį – taip, ponios Ruginienės biografijoje yra tam tikrų detalių, kurios reikalauja didesnio dėmesio.
Savo ruožtu parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje. Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuoja atvirai – jai pritarti užtenka paprastos balsų daugumos.
Jei parlamentas patvirtins kandidatą į premjerus, šis ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jo paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teikti svarstyti Vyriausybės programą. Vyriausybė gauna įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritaria jos programai.
ELTA primena, kad socialdemokratų koalicijos derybinė grupė šią savaitę susitiko su demokratų, „Nemuno aušros“ ir „valstiečių“ frakcijų Seime atstovais.
Galutinį sprendimą, kurias politines jėgas kvies į koaliciją, LSDP taryba priims šį sekmadienį.
Liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią I. Ruginienę.
Naujausi komentarai