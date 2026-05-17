Prezidentas: kaltinimai Dainiui Žalimui yra rimti

„Kaltinimai rimti, juo labiau, kad kaltinimai yra nukreipti į mūsų europarlamentarą poną Žalimą, ir dėl to šiandien aš susilaikysiu nuo kažkokių savo asmeninių vertinimų“, – sekmadienį žurnalistams Kėdainiuose sakė G. Nausėda.
„Palaukime, kol tyrimas bus baigtas, kokie bus veiksmai toliau. Visa tai mes pamatysime, o jau tada galėsime ir politinį vertinimą pateikti“, – pridūrė jis.
Taip šalies vadovas kalbėjo po to, kai Generalinė prokuratūra šią savaitę pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimai apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymo D. Žalimo vadovautoje viešojoje įstaigoje „Teisės ir demokratijos centras“. Tyrime įtariamųjų kol kas nėra.
Tyrime bus vertinamos europarlamentaro Petro Gražulio ir „Nemuno aušros“ pirmininko, Seimo nario Remigijaus Žemaitaičio pareiškimuose nurodomos aplinkybės dėl galbūt neteisėto valstybės ir paramos lėšų naudojimo 2021–2025 metais.
„Aušriečių“ lyderio teigimu, per trejus metus įstaiga gavo apie 246 tūkst. eurų paramos, o tiesiogiai D. Žalimui išmokėta per 30 tūkst. eurų, tačiau metinės veiklos ataskaitose informacija apie šių lėšų panaudojimą ir rezultatus „praktiškai neatsispindi“.
Pats D. Žalimas BNS penktadienį sakė esantis visiškai tikras, kad tyrimas nenustatys nieko nusikalstamo.
Anot politiko, „Teisės ir demokratijos centro“ buhalterija buvo tvarkoma taisyklingai, jokie įstaigos finansiniai donorai neturėjo priekaištų, o teisėsauga tik nori patikrinti apskaitos dokumentus, kuriuos turi ne jis, bet įstaigos steigėjas.
Registrų centro duomenimis, „Teisės ir demokratijos centras“ veiklą pradėjo 2021-ųjų liepą, įstaiga 2025-ųjų lapkritį buvo likviduota juridinio asmens organų sprendimu. Centro steigėjas buvo Vilniuje veikiantis Europos humanitarinis universitetas.
Kaip rašė BNS, lėšų panaudojimo skaidrumu taip pat dvejoja baltarusių opozicijos veikėjas, buvęs Baltarusijos ambasadorius JAV Valerijus Cepkala ir opozicijos aktyvistas Dmitrijus Bolkunecas.
Jų G. Nausėdai adresuotame atvirame laiške teigiama, kad pranešimai apie lėšų, susijusių su D. Žalimo veikla, panaudojimą „kelia rimtų klausimų dėl skaidrumo, atskaitomybės ir tarptautinės paramos lėšų panaudojimo“.
Šie opozicionieriai ragino Lietuvos vadovą inicijuoti plačios sudėties tarptautinę komisiją iš ES, Lietuvos institucijų atstovų, nepriklausomų ekspertų, kuri tirtų visos per Lietuvos juridinius asmenis Baltarusijos demokratiniam judėjimui skirtą europinę paramą.
G. Nausėdą sekmadienį sakė persiuntęs šį laišką Generalinei prokuratūrai, pažymėjęs, kad „pirmiausia tarnybos turi dirbti savo darbą“.
