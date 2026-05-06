Prezidentas: kintantys JAV veiksmai nekeičia Lietuvos planų

„Saugi laivyba Hormuzo sąsiauryje apima daug komponentų, daug aspektų, įskaitant ir išminavimo aspektą“, – bendroje Kalvarijos savivaldybėje vykusioje spaudos konferencijoje su Lenkijos prezidentu Karoliu Nawrockiu sakė Lietuvos vadovas.
„Štai kodėl aš atsišaukiau į šį (amerikiečių – BNS) kvietimą prisidėti“, – pridūrė jis.
G. Nausėda sakė, kad Valstybės gynimo taryba aptarti galimam Lietuvos indėliui bus sušaukta artimiausiu metu. Galutinį sprendimą dėl Lietuvos karių dalyvavimo tarptautinėje operacijoje turės priimti Seimas.
Prezidentas kartojo, kad Lietuva negali būti „vien tik saugumo recipientas“.
„Reikia suvokti, kad ir mes prisiimame atsakomybę už kitų pasaulio regionų saugumą, mes esame sąjungininkai NATO rėmuose ir todėl visada labai rimtai vertiname JAV kvietimus dalyvauti vienose ar kitose tarptautinėse misijose“, – teigė G. Nausėda.
„Lietuva, kaip atsakingas NATO partneris, yra pasirengusi solidariai prisidėti prie saugumo šiame regione ir apskritai Europoje“, – pridūrė jis.
Lenkijos prezidentas taip pat sakė, kad jo šalis reaguos į JAV kvietimą teigiamai.
„Lenkija turi palaikyti savo sąjungininkus“, – kalbėjo K. Nawrockis.
BNS rašė, jog JAV anksčiau skelbė siekianti suburti naują tarptautinę koaliciją, kad Hormuzo sąsiauryje būtų atnaujinta komercinė laivyba.
Tačiau antradienio vakarą JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) paskelbė apie JAV karinės operacijos, skirtos padėti įstrigusiems komerciniams laivams praplaukti Hormuzo sąsiauriu, sustabdymą – praėjus vos dienai nuo jos pradžios. Jis tuo pačiu užsiminė apie galimybę sudaryti normalų susitarimą su Iranu dėl karo užbaigimo.
JAV lyderis teigė, kad Vašingtono vykdoma Irano uostų blokada išliks, nes Teheranas toliau blokuoja gyvybiškai svarbų prekybos maršrutą. Visa tai sukrėtė rinkas ir padidino degalų kainas.
„Turime išlaikyti JAV karius Europoje, Lietuva pasirengusi priimti daugiau pajėgų“
JAV planuojant iš Vokietijos išvesti 5 tūkst. karių, prezidentas G. Nausėda sako, kad Europa turi padaryti viską, siekiant sąjungininkus išlaikyti žemyne bei pabrėžia Lietuvos pasiruošimą priimti daugiau pajėgų.
„Visų pirma, mes esame suinteresuoti, kad šie kariai, kurie galimai bus išvesti iš Vokietijos, liktų Europoje“, – žurnalistams teigė Akmenynų kaime, Kalvarijos savivaldybėje, bendras Lietuvos ir Lenkijos karių pratybas stebėjęs šalies vadovas.
Pasak jo, labai svarbu, jog Vašingtono dėmesys regionui išliktų, todėl NATO sąjungininkai turi padaryti viską, kad JAV nenusigręžtų nuo Europos.
JAV prezidentas D. Trumpas šeštadienį įspėjo ketinantis drastiškai sumažinti Vokietijoje dislokuotų amerikiečių karių skaičių, be Pentagono jau paskelbto pajėgų sumažinimo 5 tūkst. karių.
G. Nausėda pabrėžė, jog rotacijos atveju Lietuva yra pasirengusi priimti daugiau sąjungininkų pajėgų.
„Mes Lietuvoje esame pasirengę priimti tiek daug sąjungininkų, kiek pajėgiame“, – kalbėjo jis.
„Laukiame 5 tūkst. Vokietijos karių iki 2027-ųjų metų pabaigos. Turime daugiau kaip 1 tūkst. JAV karių savo šalies teritorijoje ir tikrai būtume ateityje pasirengę priimti dar daugiau ir įgyvendinti visus savo įsipareigojimus dėl infrastruktūros“, – tikino prezidentas.
Amerikiečių kariai su pertraukomis Lietuvoje rotuojami nuo 2014-ųjų pavasario, o nuo 2019-ųjų šalyje dislokuojami sunkieji batalionai. Nuo 2022-ųjų Lietuvoje dislokuotas JAV batalionas sustiprintas artilerijos vienetu.
Panašiai kalbėjo ir Lenkijos prezidentas K. Nawrockis. Jis patikino, jog Varšuva pasirengusi papildomus JAV karius bei akcentavo pajėgų išlaikymo Europoje svarbą.
„Mes privalome užtikrinti karių buvimą, ar tai būtų Lenkija, ar tai būtų kita Europos šalis. Kaip prezidentas turiu įtikinti Amerikos prezidentą, kad tie kariai liktų Europoje, nes nuo to priklauso mūsų bendras saugumas ir bendra ateitis“, – teigė jis.
„Jeigu prezidentas Trumpas mažins karių kontingentą Vokietijoje, tai Lenkija yra pasirengusi priimti juos, kadangi infrastruktūrą turime“, – pažymėjo K. Nawrockis.
Šiuo metu Lenkijoje rotaciniu pagrindu dislokuota apie 10 tūkst. JAV karių, ir tai yra vienas didžiausių skaičių Europoje.
Tiek Lietuva, tiek Lenkija yra vienos iš daugiausiai išlaidų gynybai skiriančių NATO valstybių.
