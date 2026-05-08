Prezidentas: niekada negirdėjau sąlygos arba draugaukite su baltarusiais, arba neturėsite JAV karių

„Tikrai niekur niekada negirdėjau tokios sąlygos: arba jūs draugaukite su baltarusiais, arba jūs neturėsite Amerikos karių čia. (...) Tikrai niekas niekada net ir nedrįstų šitaip Lietuvai sakyti“, – LRT televizijos laidai „Dienos tema“ ketvirtadienį sakė šalies vadovas.
Taip jis kalbėjo paklaustas apie galimą JAV specialiojo pasiuntinio Baltarusijai Johno Coale'o (Džono Koulo) vizitą ir teiginius, jog Vilniui reikia atkurti santykius su Minsku, svarstyti dėl sankcijų trąšų tranzitui.
J. Coale'as kovą ragino Vilnių surengti ir viceministrų lygio susitikimą su Baltarusija. Be kita ko, jis kovą lankėsi Baltarusijoje, kur susitiko su šios šalies vadovu Aliaksandru Lukašenka. Po šio vizito Minskas paleido pustrečio šimto politinių kalinių, o Vašingtonas panaikino dalį sankcijų.
„Visa tai, ką daro ponas J. Coale’as ir ką daro Jungtinių Amerikos Valstijų administracija žmogaus teisių srityje, negali nepatikti, nes tai yra tiesiog žmonių išlaisvinimas. Žmonių, kurie patiria nežmoniškus – ir moralinius, ir fizinius – skausmus būdami Lukašenkos kalėjimuose. Jų išlaisvinimas yra gera žinia, nesvarbu, ar išlaisvinti Lietuvos Respublikos piliečiai, ar Lenkijos, ar kitų valstybių, ar pagaliau pačios Baltarusijos laisvės kovotojai. Tai yra geras procesas, mes jį sveikiname ir sveikinsime“, – kalbėjo G. Nausėda.
Anot prezidento, Baltarusijai parodžius gerą valią dėl politinių kalinių, sankcijų panaikinimo klausimo Lietuvoje tai nekeičia.
„Kiti aspektai, kaip antai sankcijų panaikinimas, tai čia nereikia būti ryžtingam ar neryžtingam. Tai yra labai akivaizdi teisinė realybė, kad niekas čia net ir labai norėdamas tų sankcijų negalėtų panaikinti, nes jos yra pratęstos artimiausiems 12 mėnesių, ir kitaip nebus“, – akcentavo G. Nausėda.
„Nematau nė vienos priežasties bent jau pastaruoju metu, kad reikėtų kovoti dėl sankcijų Baltarusijai panaikinimo Europos Vadovų Taryboje ar kituose formatuose. Ne, viskas tęsiasi, išskyrus žmogaus teisių aspektą ir savotišką, reikia pripažinti, A. Lukašenkos flirtavimą su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis. Kitų teigiamų pokyčių aš nematau – nei balionų, nei nelegalios migracijos, nei apskritai Baltarusijos dalyvavimo Rusijos kare prieš Ukrainą klausimu“, – pridūrė šalies vadovas.
Prezidentas teigė, jog jeigu bus galimybė susitikti su J. Coale'u, jis pasistengs „labai realistiškai“ paaiškinti, jog kaimyninė valstybė vis dar eskaluoja nesaugumo situaciją regione.
BNS rašė, kad Lietuva nuo 2022-ųjų vasario 1-osios yra sustabdžiusi baltarusiškų kalio trąšų tranzitą po to, kai JAV 2021 metais pritaikė sankcijas didžiausiai Baltarusijos kalio trąšų gamintojai „Belaruskalij“ reaguodama į žmogaus teisių pažeidimus, represijas prieš pilietinę visuomenę ir neskaidrius prezidento rinkimus Baltarusijoje.
Šiemet JAV šias sankcijas atšaukė, kai A. Lukašenkos režimas paleido dalį politinių kalinių.
Naujausi komentarai