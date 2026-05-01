Prezidentas pasveikino socdemus: nuo to priklausys Lietuvos valstybės ateitis

„Nepriklausomos demokratinės Lietuvos idėja buvo tai, kas vedė į priekį socialdemokratus kritiniais mūsų istorijos tarpsniais. Tuomet tai buvo idėja, kokią Lietuvą sukurti. Šiandien tai idėja, kokią Lietuvą išsaugoti“, – šalies vadovo sveikinimą socdemų suvažiavime penktadienį Jonavoje perdavė patarėjas Paulius Baltokas.
„Tauta įpareigoja jus išsaugoti visų stiprią Lietuvą. Nuo to, kaip jums pavyks, priklausys ne sėkmė ar nesėkmė rinkimuose, o Lietuvos valstybės ateitis. Todėl kiekvieną savo žingsnį, kiekvieną sprendimą, kiekvieną pasirinkimą vertinkite būtent per valstybės, jos saugumo ir ekonominės gerovės, demokratijos stiprinimo prizmę“, – teigė G. Nausėda.
Prezidentas linkėjo socdemams išmintingų sprendimų ir drąsos juos priimti.
Kaip rašė BNS, suvažiavime socialdemokratai mini ne tik partijos 130-ąsias metines, bet taip pat rinks pirmininką, keis statutą, aptars aktualijas. Į partijos vadovo postą kol kas kandidatuoja dabartinis vedlys Mindaugas Sinkevičius, tačiau savo kandidatūrą suvažiavime gali išsikelti ir kiti partiečiai.
