Prezidentas reiškia užuojautą išpuolio Sidnėjuje aukų šeimoms ir žydų bendruomenei

„Esame giliai sukrėsti smurtinio išpuolio Sidnėjuje per Hanukos šventę. Mintimis esame su nukentėjusiaisiais, jų šeimomis ir žydų bendruomene Australijoje bei visame pasaulyje“, – socialiniame tinkle „X“ sekmadienį rašė prezidentas.
Kaip skelbė BNS, Australijos policija sekmadienį pranešė, kad per dviejų įtariamų šaulių surengtą išpuolį garsiajame Sidnėjaus Bondajaus paplūdimyje, taikantis į žydų bendruomenę, žuvo bent 11 žmonių, dar keliasdešimt sužeisti.
Naujojo Pietų Velso policijos komisaras Malas Lanyonas (Malas Lanionas) paskelbė, kad tai teroristinis incidentas, o valstijos premjeras teigė, kad šaudynės buvo nukreiptos prieš Sidnėjaus žydų bendruomenę.
Sekmadienio popietę paplūdimyje buvo suplanuotas kasmetinis „Chanukah by the Sea“ („Chanuka prie jūros“) renginys, skirtas žydų šventei Chanukai paminėti.
Be žuvusiųjų, viename didžiausių turistų traukos centrų didžiausiame Australijos mieste į įvairias ligonines buvo skubiai nugabenti 29 sužeistieji, pranešė Naujojo Pietų Velso policija.
