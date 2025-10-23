Prezidentas su Europos lyderiais aptars paramą Ukrainai, įšaldyto Rusijos turto panaudojimą

ES šalių vadovai diskutuos apie konkrečius veiksmus, kaip padidinti paramą Ukrainai ir sustiprinti spaudimą Rusijai siekiant taikos, taip pat finansinę paramą.
Europos Komisija (EK) yra pateikusi „reparacinės paskolos“ planą, skirtą toliau finansuoti Kyjivą, ir siekia įtikinti pasirašyti susitarimą Belgiją, kurioje laikoma didžioji dalis įšaldyto Rusijos turto. Būtent tai EVT ir turėtų būti aptariama.
Bendrijos užsienio politikos vadovė Kaja Kallas (Kaja Kalas) pirmadienį pareiškė, kad valstybės narės „plačiai pritarė“ naujai 140 mlrd. eurų paskolai Ukrainai, finansuojamai iš įšaldyto Rusijos centrinio banko turto.
EVT taip pat turėtų aptarti 19-ąjį sankcijų paketą Rusijai.
Slovakija atsisako atšaukti savo veto dėl papildomų sankcijų Rusijai, kilus naujam susirūpinimui dėl JAV požiūrio į Ukrainą. Šios šalies užsienio reikalų ministras Jurajus Blanaras pirmadienį Liuksemburge pareiškė, kad ES lyderiai turės duoti Slovakijai rašytinius pažadus dėl energijos kainų mažinimo ir automobilių gamyklų apsaugos, jei nori, kad ji sutiktų su 19-uoju sankcijų paketu Rusijai.
Vadovai, be kita ko, aptars ES gynybos parengtį ir konkrečius sprendimus dėl pajėgumų projektų ir valdymo.
EK yra priėmusi sprendimą Lietuvos gynybai skirti 6,3 mlrd. eurų pagal naują Bendrijos gynybos pajėgumų stiprinimo priemonę (SAFE).
G. Nausėda yra pabrėžęs SAFE reglamento svarbą kuriant konkurencingą ir tvarią Europos gynybos pramonę.
EVT tęs diskusijas ir dėl prioritetinių dokumentų, susijusių su migracija. Tai apims ES teisės aktų įgyvendinimą, neteisėtos migracijos prevenciją, pastangas, susijusias su grąžinimu ir saugiais bei teisėtais atvykimo būdais, atsižvelgiant į nacionalinę kompetenciją.
ES taryba pernai gegužę patvirtino Migracijos ir prieglobsčio paktą, pagal kurį Lietuva ir kitos valstybės narės kasmet turėtų priimti apie 158 į ES patekusius migrantus arba sumokėti 3,16 mln. eurų.
ES vadovai taip pat aptars naujausius pokyčius Artimuosiuose Rytuose, įskaitant Šarm aš Šeicho aukščiausiojo lygio susitikimo taikos klausimais rezultatus, visų įkaitų paleidimą ir prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) pasiūlymo dėl taikos Gazoje pradinius etapus.
Bendrijos lyderiai taip pat kalbėsis apie konkurencingumą bei būsto įperkamumą.