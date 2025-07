Prezidentas susitiks su Palucku: aptars premjero politinę ateitį

„Prezidentas su premjeru aptars šio politinio pasitikėjimo pasitikrinimą Seime“, – BNS sakė prezidento patarėjas Frederikas Jansonas.

Pasak jo, šalies vadovo pasitikėjimas ministru pirmininku yra „gerokai susvyravęs“.

Trečiadienį G. Nausėda paskambino G. Paluckui ir pasiūlė pasitikrinti politinį pasitikėjimą Seime.

„Teisėsaugos institucijų atliekami tyrimai, tikiu, duos atsakymus į esminius klausimus, tačiau kartu svarbu žinoti, ar premjeras ir ši Vyriausybė tebeturi pakankamą palaikymą Seime. Artėja itin svarbi Seimo rudens sesija, kurios metu bus tvirtinamas 2026 metų valstybės biudžetas ir rekordinės išlaidos gynybai, esame sudėtingoje geopolitinėje situacijoje, todėl politinis neapibrėžtumas nėra priimtinas“, – sakė prezidentas.

Tai jis padarė paaiškėjus naujai informacijai apie G. Palucko įmonę „Garnis“.

Trečiadienį visuomenininkas Andrius Tapinas savo tinklaraštyje platformoje „Substack“ pranešė, kad pernai Klaipėdos rajone įsteigta „Dankora“ gavo beveik 173 tūkst. eurų paramą iš Nacionalinės mokėjimo agentūros administruojamos programos LEADER, ji buvo skirta plėsti elektromobilių ir laivų įkrovimo infrastruktūrą Drukių kaime.

Iš pradžių įmonės akcininku buvo Kostas Mikalajūnas, vėliau pardavęs savo akcijas premjero brolio Dano sutuoktinei Virginijai Paluckienei, dirbančiai Palangos kurorto muziejaus direktore.

2025 metų vasarį „Dankora“ paskelbė pirkimą įsigyti baterijų sistemoms su dviem inverteriais. Pirkimą laimėjo vienintelė jame dalyvavusi įmonė „Garnis“, kurioje G. Paluckas turi 49 proc. akcijų.

BNS rašė, kad pernai įsteigtas „Garnis“, kurio likusias akcijas valdo premjero verslo partneris Mindaugas Milašauskas, figūruoja ir anksčiau skelbtame žurnalistiniame tyrime, kuriame žurnalistinių tyrimų centras „Siena“ ir A. Tapino įkurta „Laisvės TV“ atskleidė, jog minima bendrovė G. Paluckui būnant premjero gavo 200 tūkst. eurų lengvatinę paskolą iš nacionalinio plėtros banko ILTE.

Premjerui ir M. Milašauskui priklauso ir kita panašioje srityje ilgiau veikianti įmonė „Emus“, todėl kelti klausimai, ar paskolos „Garniui“ lėšos nebuvo neteisėtai panaudojamos „Emus“, negalėjusios gauti lengvatinės paskolos iš ILTE dėl per ilgos veiklos trukmės, naudai.

Dėl šios istorijos ikiteisminį tyrimą atlieka Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT). Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) savo ruožtu aiškinasi, ar premjeras neturėjo nusišalinti, kai Vyriausybėje priiminėjo su ILTE susijusius sprendimus.

Tuo metu Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) atskirame tyrime aiškinasi premjero ryšius su verslininku Darijumi Vilčinsku, aplinkybes G. Paluckui praeitame dešimtmetyje perkant nekilnojamąjį turtą ir vystant įmonę „Sagerta“, kurią finansavo D. Vilčinsko atstovaujama bendrovė „Uni Trading“.

Praėjusią savaitę „Laisvės TV“ ir tiriamosios žurnalistikos centras „Siena“ taip pat pranešė, kad atlyginti priteistą 16,5 tūkst. žalą Vilniaus savivaldybei vadinamojoje žiurkių byloje premjeras baigė tik šių metų liepą, pervedęs likusius 4,9 tūkst. eurų.

Be to, kita žurnalistų komanda „Redakcija“ paviešino istoriją, kad 2009–2014 metais G. Paluckas buvo patekęs į miglotą sklypo Laurų gatvėje, Vilniuje, įsigijimo istoriją. Didžiąja dalimi valstybiniame miške buvo suformuotas penkių arų sklypas ir į jį atkurtos nuosavybės teisės. Po to sklypą skubiai įsigijo G. Paluckas ir Genovaitė Arlauskienė, jame norėję vykdyti statybas. Gindami viešąjį interesą, prokurorai per teismą valstybės mišką sugrąžino valstybei.