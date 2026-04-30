Prezidentas: tai smūgis visai politinei bendruomenei

Buvusiam žemės ūkio ministrui yra pareikšti įtarimai Valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byloje.
„Visi suprantame, kad prisipažinimas kaltės nepaneigia. Tai gali būti švelninanti aplinkybė, bet visa tai turi įvertinti teismas. Man tikrai skaudu matyti, kad žmogus, kuris savo laiku buvo ministru, užėmė atsakingas pareigas Seime, vis dėlto, kaip jis sako, pasidavė proto užtemimui“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė G. Nausėda.
„Tai tikrai yra sunkus nusikaltimas, nebijokime to žodžio. Ir tai yra tikrai smūgis tiek jam, tiek polinei bendruomenei apskritai“, – pridūrė jis.
Trečiadienį naujienų portalas „15min“ pranešė, kad K. Starkevičius teisėsaugai Augalininkystės tarnybos byloje prisipažino 2025 metais paėmęs iki 20 tūkst. eurų kyšį ir atnešė pinigus tyrėjams.
Portalo žiniomis, K. Starkevičiui galėjo perduoti su buvusiu Valstybinės augalininkystės tarnybos vadovu Jurijumi Kornijenko siejamas verslininkas Danielis Krinickis.
BNS skelbė, kad Valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byloje įtarimai pateikti ir buvusiam premjerui bei Seimo pirmininkui Sauliui Skverneliui, tarnyboje dirbusiai buvusiai jo patarėjai Agnei Silickienei bei dar keliolikai asmenų.
Generalinės prokuratūros duomenimis, šioje byloje bendra kyšių suma galėjo siekti ne mažiau kaip 1 mln. 112 tūkst. eurų.
Anot teisėsaugos, nuo 2025-ųjų birželio buvęs tarnybos vadovas J. Kornijenko, jo patarėjas Aurelijus Šapranauskas ir kiti asmenys kas mėnesį iš augalus ir augalinius produktus gabenančių įmonių atstovų gautus kyšius už išduodamus fitosanitarinius sertifikatus skirstė nusikalstamos grupės nariams bei kitiems asmenims, tarp jų ir politikams.
