Prezidentūrą įtikino Kauno paaiškinimai dėl „Fegdos“ pergalės Rūdninkų konkurse

„Kadangi apie tai spaudoje buvo daug rašoma, iš tikrųjų tų abejonių buvo daug, todėl prezidentas kėlė tą klausimą“, – po Gitano Nausėdos susitikimo su ministru žurnalistams penktadienį sakė D. Matulionis.
„Mus ministro paaiškinimas įtikino“, – teigė jis.
Patarėjas pridūrė, kad nepasitikėti R. Kauno paaiškinimais nėra pagrindo.
Žiniasklaida penktadienį pranešė, kad konkurso lamėtojų eilės pirmoje vietoje yra „Merko statyba“ bei bendra „Conres LT“ ir „Fegdos“ įmonė „Rudina“. Žiniasklaida ir opozicija yra kėlusi klausimų dėl „Fegdos“ ryšių su Lietuvos socialdemokratų partija.
Ministras po susitikimo Prezidentūroje pakartojo, kad nė viena konkurse dalyvavusi įmonė nesukėlė abejonių jas tikrinusioms teisėsaugos ir žvalgybos institucijoms.
Anot jo, pasiūlymus dėl Rūdninkų poligono statybų pateikusios įmonės ir konsorciumai buvo vertinami pagal kelis kriterijus – gebėjimo suvaldyti tokio dydžio projektą, finansinio gebėjimo jį įgyvendinti.
Taip pat buvo atliktas konkurso dalyvių vertinimas nacionalinio saugumo požiūriu, galiausiai vertinta ir jų pateikta darbų kaina.
BNS rašė, jog „Verslo žinių“ duomenimis, „Rudina“ laimėjo konkursą antrojo miestelio statybos konkurso A daliai, pasiūliusi 348,36 mln. eurų, tuo metu „Merko statyba“ laimėjo B ir C dalis su atitinkamai 280,43 mln. ir 322,8 mln. eurų kaina.
„Fegda“ į Rūdninkų poligoną dar 2023 metais nutiesė gelžbetonio kelią, tačiau darbai buvo atlikti su defektais. Lapkričio pabaigoje įmonė su Krašto apsaugos ministerijos (KAM) Infrastruktūros valdymo agentūra ir Lietuvos kariuomene susitarė, jog pagal nepriklausomos ekspertizės rekomendacijas ji pašalins defektus arba savo lėšomis nuties naują kelią.
„Fegdos“ komercijos direktoriumi anksčiau dirbo Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, bet teigia jokių ryšių su įmone nebepalaikantis.
Buvusi krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė yra sakiusi, kad „Fegda“ turėtų būti įtraukta į „juodąjį“ tiekėjų sąrašą, o tai galėtų lemti jos nedalyvavimą viešuosiuose pirkimuose.
R. Kaunas sakė, kad tokia galimybė buvo svarstoma, bet, „Fegdai“ sutikus ištaisyti 2023 metais atliktų darbų trūkumus, idėjos atsisakyta.
KAM penktadienį paskelbė, kad sutartis su Vokietijos brigadai skirto Rūdninkų karinio miestelio antro etapo rangovais tikimasi pasirašyti dar šiais metais.
Karinio miestelio Šalčininkų rajone antrojo etapo infrastruktūros sukūrimo ir viešųjų paslaugų pirkimą ministerija paskelbė kovą. Jis buvo pratęstas iki birželio 9-osios dėl papildomų pakeitimų iš Vokietijos pusės.
Karinis miestelis statomas Lietuvai siekiant iki 2027 metų pabaigos priimti Vokietijos karių brigadą. Miestelis vystomas etapais – pirmąjį 125 mln. eurų vertės etapą jau įgyvendina „Eika Construction“.
Visas beveik 2 mlrd. vertės karinis miestelis Rūdninkuose užims 190 ha teritorijos.
Naujausi komentarai