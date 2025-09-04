Prezidentūra po susitikimo su Zailskiene: galutinio sprendimo nėra

„Į vienus klausimus buvo atsakyta detaliau, į kitus – abstrakčiau, šiandien dar galutinio apsisprendimo nėra. Prezidentas dar taip pat norės pasikonsultuoti su paskirtąja premjere dėl socialinės apsaugos ir darbo ministrės kandidatūros“, – ketvirtadienį Prezidentūroje žurnalistams sakė Prezidentūros Ekonominės ir socialinės politikos grupės vadovas, vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius.
Anot jo, prezidentas per susitikimą išsakė lūkestį, kad turi didėti vaiko pinigai, kitos piniginės išmokos, turėtų atsirasti „adekvati būsto auginantiems vaikus programa, turi didėti kitos paslaugos šeimoms“.
„Prezidento iniciatyva dėl mažiausiai penktadalio „Sodros“ perviršio papildomai pensijų indeksacijai apliepia buvusios ministerijos vadovybės planus dėl pensijų indeksavimo, prezidentas išreiškė lūkestį, kad ši linija turėtų būti tęsiama“, – tvirtino V. Augustinavičius.
Anot jo, taip pat kalbėta apie lygias galimybes visiems, nedarbo mažinimą, daugiau ambicijų skatinant gimstamumą.
Pasak J. Zailskienės, sutarta, jog būtina išlaikyti Vyriausybės darbų tęstinumą.
Pagal išsisalinimą istorikė J. Zailskienė yra dirbusi Prienų rajono vicemere, administracijos direktore, mero patarėja, bendrovėse „Vingis“, „Pienių pieva“, „Ekspress leidyba“, „Presa“ ėjo redaktorės pareigas.
Nuo 2012 metų ji yra Lietuvos socialdemokratų partijos narė.
Šiuo metu Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovauja socialdemokratė Inga Ruginienė, ji paskirta naująja Vyriausybės vadove.
Nauja Vyriausybė formuojama po premjero Gintauto Palucko atsistatydinimo ir Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“ pareiškus, kad ji nebegali dirbti toliau su „Nemuno aušra“.
Ministrus į Vyriausybę deleguoja trys valdančiąją koaliciją sudariusios Seimo frakcijos – Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos.
