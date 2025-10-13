Raminta Popovienė su Kultūros ministerijos darbuotojais aptars būsimus darbus

„Susitiksime su darbuotojais, pristatysiu, koks mano vaidmuo šiuo laikotarpiu bus, kaip mes dirbsime, kaip spręsime jiems aktualius klausimus, vėliau bus pasitarimas su skyrių vedėjais“, – BNS sakė ministrė.
Anot jos, šiuo metu svarbiausia sutarti dėl kitų metų kultūros srities biudžeto ir organizuoti ministerijos darbą, kol nėra nuolatinio ministerijos vadovo.
„Darbinis susitikimas, kad procesai eitų stabiliai į priekį“, – teigė R. Popovienė.
Laikinąja kultūros ministre ji paskirta spalio 3 dieną, kai iš šių pareigų atsistatydino „aušrietis“ Ignotas Adomavičius.
Premjerė Inga Ruginienė neatmetė, jog laikinas vadovavimas Kultūros ministerijai gali užtrukti, mat iš „Nemuno aušros“ reikalaujama rasti kompetentingą kandidatą į šias pareigas.
Kaip rašė BNS, valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“ vietoj Energetikos ministerijos, kad būtų įvykdytas prezidento Gitano Nausėdos noras Žygimantą Vaičiūną išsaugoti ministro pareigose, išprovokavo kultūros bendruomenės protestus.
Aistras dar labiau pakurstė premjerės ir prezidento pasirinkimas kultūros ministru skirti kompetencijos kultūros srityje neturintį „aušrietį“ I. Adomavičių. Po savaitės darbo jis pasitraukė iš pareigų.
Kultūrininkai reikalauja, kad „Nemuno aušra“ nebūtų atsakinga už Kultūros ministerijos ministerijos veiklą ir kultūros politikos formavimą, nes, jų teigimu, „aušriečių“ vadovavimas kelia grėsmę kovai su dezinformacija, žodžio laisvei ir kitoms demokratinio pasaulio vertybėms.
Šiuo metu valdantieji yra įstrigę dėl naujo kultūros ministro paskyrimo – kultūros bendruomenė teigia nesutiksianti nė su vienu „Nemuno aušros“ deleguotu ministru, o užsiminus apie galimus ministerijų mainus, tą patį kartoją ir kitų sričių atstovai.
Po premjero Gintauto Palucko atsistatydinimo naują valdančiąją koaliciją rugpjūtį suformavo Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos. Jos Seime turi 82 narius.
Naujausi komentarai