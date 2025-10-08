Laikinoji kultūros ministrė: mano tikslas – stabilizuoti situaciją

„Mūsų pagrindinis tikslas yra tikrai stabilizuoti, subalansuoti tą situaciją, kad ir darbuotojai ministerijoje jaustųsi saugiai, kad darbas vyktų, kad tai, kas svarbiausia, būtų užtikrinta. Tai toks yra pagrindinis mano tikslas“, – žurnalistams Vilniuje trečiadienį sakė R. Popovienė.
Ji teigė kitą savaitę susitiksianti su Kultūros ministerijos darbuotojais ir yra pasirengusi nudirbti kultūros sektoriui reikalingus darbus, pirmiausia – susijusius su kitų metų valstybės biudžetu.
„Susitiksiu, aptarsime, kas yra neaišku, kur reikalingi greiti sprendimai. Eskaluoti tam tikras situacijas ar dar kažką kaltinti nėra laiko. Laukia darbai, tai tiesiog dirbsime pagrindinius darbus“, – kalbėjo ministrė.
Pasak R. Popovienės, kitąmet kultūros darbuotojams atlyginimai augs pagal ankstesnius susitarimus su sektoriumi, tačiau ji neįvardijo, kiek.
Anot jos, kitų metų biudžeto poreikiai kultūros sektoriui jau yra suformuoti ir tam netrukdė pastarojo meto su ministerijos darbu susiję nesklandumai.
Politikės teigimu, biudžeto formavimo procesas vyko nuo pavasario.
„Tai nėra, kad visiškai iš naujo mes čia dabar dirbsime tuos darbus. Tiesiog būsiu tas žmogus, kuris turės kalbėti apie tai, atstovėti tam tikras pozicijas, kurios yra pačios reikalingiausios“, – sakė R. Popovienė.
Valdančioji koalicija yra sutarusi dėl kultūros ministro portfelio perdavimo „Nemuno aušrai“, dėl to pastarosiomis savaitėmis protestuoja kultūrininkai.
Praėjusią savaitę iš ministro pareigų atsistatydino „aušrietis“ Ignotas Adomavičius.
Kaip skelbė BNS, „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis pirmadienį teigė, kad į kultūros ministrus bus siūlomas viceministro pareigas turėjęs eiti su partija nesusijęs žmogus, kuris yra žinomas kultūros bendruomenei.
Premjerė Inga Ruginienė trečiadienį teigė kandidato pavardės iš „aušriečių“ nesulaukusi.
Taip pat skelbta, kad Generalinė prokuratūra antradienį policijai pavedė atlikti aplinkybių patikslinimą dėl buvusio kultūros ministro I. Adomavičiaus su neįvardytais asmenimis iš įstaigos darbuotojų kompiuterių galimai surinktų duomenų.
R. Popovienė sakė, kad jai apie šią situaciją žinoma tik tiek, kiek ji buvo nušviesta žiniasklaidoje.
„Vakar buvau susitikus su laikinai einančiu kancleriu pareigas, tai tikrai nieko nebuvo apie tai jokios kalbos“, – teigė ministrė.
Visgi ji teigė, kad susitikimas su laikinuoju Kultūros ministerijos kancleriu vyko iki žiniasklaidoje pasirodant informacijai apie incidentą.
