Reaguoja į „agresijos aktą“ Lenkijoje: tokių incidentų tik daugės

„Tai, kas nutiko Lenkijoje, yra tos situacijos tam tikra eskalacija, turint omenyje, kad labai sparčiai auga Rusijos naudojamų puolimo priemonių prieš Ukrainą kiekis“, – LRT radijui trečiadienį sakė D. Šakalienė.
„Kadangi auga Rusijos karo pramonės apimtys, tikėtinas incidentų skaičiaus augimas“, – pridūrė ji.
Į Lenkiją šią naktį įskrido keliolika „dronų tipo“ objektų, dalį jų šios šalies pajėgos numušė. Lenkijos kariuomenė situaciją vadina agresijos aktu.
Anot Varšuvos, reaguojant į Rusijos ataką buvo mobilizuota Lenkijos ir sąjungininkų aviacija.
Dronai į Lenkiją įskrido Maskvai vis aktyviau dronais atakuojant Ukrainą.
D. Šakalienė teigė planuojanti trečiadienį ryte apie situaciją pasikalbėti su Lenkijos gynybos ministru.
„Mes gauname tą patį NATO oro paveikslą kaip ir Lenkija, aišku, detalių, kiek tiksliai ir ką matome, šiuo metu negalime atskleisti“, – kalbėjo ministrė.
„Lenkija naudoja tas pačias priemones, kokias šiuo metu naudojame ir mes, tiek kai kalbame apie sensorių efektorių sistemas, jeigu pas mus būtų buvusi panaši situacija, mūsų reakcija būtų, tikėtina, labai panaši“, – teigė socialdemokratė.
„Mūsų mobilios oro gynybos grupės, papildomi stebėjimo pajėgumai (...) turi tas pačias reagavimo galimybes, kaip ir Lenkija“, – pridūrė ji.
D. Šakalienės žiniomis, tokių pažeidimų, kokius patyrė Lenkija, Lietuva šią naktį neturėjo.
„Būčiau apie tai buvusi informuota iš karto“, – sakė ministrė.
Anot jos, Lenkijos prerogatyva imtis papildomų veiksmų dėl šalies oro erdvės pažeidimų, tačiau Vilnius palaikys Varšuvą, jei bus nuspręsta kreiptis į NATO.
„Manome, kad NATO lygmeniu tai yra situacija, kur turime kelti ženkliai aštriau šį klausimą ir kalbėti apie papildomus pajėgumus, papildomą reakciją“, – kalbėjo D. Šakalienė.
Daugėjant oro erdvės pažeidimų, ministrės teigimu, Lietuva paspartino kai kurių pajėgumų įsigijimą, tarp jų – trumpojo nuotolio, pasyvūs radarai, mobilios kovos su bepiločiais orlaiviais sistemos.
„Tai ženkliai turėtų pastiprinti mūsų turimus gebėjimus“, – sakė D. Šakalienė.
Krašto apsaugos ministrė taip pat parengė įstatymo pataisas, kurios suteiktų teisę operatyviau ir paprasčiau panaudoti karinę jėgą prieš grėsmę keliančius bepiločius orlaivius.
„Aljansas privalo reaguoti“
Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad oro gynyba NATO pasienio valstybėse nedelsiant turi būti sustiprinta.
Taip jis teigė Lenkijai trečiadienį patvirtinus, kad Rusijai šiąnakt surengus atakas prieš Ukrainą, bepiločiai orlaiviai ne kartą pažeidė šalies oro erdvę, jie buvo numušti.
„Lietuva visiškai solidarizuojasi su mūsų sąjungininke Lenkija. Rusijos pasikartojantys neapgalvoti NATO oro erdvės pažeidimai kelia tiesioginę grėsmę žmonių saugumui ir ypatingos svarbos infrastruktūrai. Oro gynyba NATO fronto linijoje turi būti nedelsiant sustiprinta“, – socialiniame tinkle „X“ rašė Lietuvos diplomatijos vadovas.
„Aljansas privalo reaguoti pajėgumais, o ne vien susirūpinimu. Realybė aiški – kol (Vladimirui – BNS) Putinui bus leidžiama tęsti kruviną karą prieš Ukrainą, nė viena šalis – net NATO narė – nėra saugi. Sankcijos turi smogti į pačią Kremliaus karo ekonomikos šerdį. Putinas nesustos, nebent mes jį sustabdysime“, – teigė jis.
Incidentai Lenkijoje
Kaip rašė BNS, Lietuvos kariuomenė ir kitos tarnybos sekė situaciją dėl Rusijos atakos prieš Ukrainą, buvo parengta gyventojų perspėjimo sistema.
Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas socialiniame tinkle „X“ parašė, kad „vykdoma operacija, susijusi su daugkartiniais Lenkijos oro erdvės pažeidimais“.
Lenkijos kariuomenė trečiadienį kaip „agresijos aktą“ pasmerkė daugybę šalies oro erdvės pažeidimų, įvykdytų per Rusijos ataką prieš kaimynę Ukrainą, ir teigė pastebėjusi keliolika dronų tipo objektų bei kai kuriuos iš jų numušusi.
„Po šiandieninės Rusijos Federacijos atakos Ukrainos teritorijoje įvyko precedento neturintis Lenkijos oro erdvės pažeidimas dronų tipo objektais“, – socialiniuose tinkluose paskelbė Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operacijų vadovybė.
„Tai agresijos aktas, sukėlęs realią grėsmę mūsų piliečių saugumui“, – sakoma kariuomenės pranešime.
Varšuvos pagrindinis Šopeno oro uostas taip pat buvo uždarytas, teigiama JAV federalinės aviacijos administracijos pranešime, kuriame minima „neplanuota karinė veikla, susijusi su valstybės saugumo užtikrinimu“.
NATO narė Lenkija, pagrindinė Ukrainos rėmėja, priglaudė daugiau nei milijoną ukrainiečių pabėgėlių ir yra pagrindinis Vakarų humanitarinės ir karinės pagalbos karo nuniokotai šaliai tranzito punktas.
Rusijos dronai ir raketos per trejus su puse metų trunkantį karą kelis kartus kirto NATO narių Latvijos, Lietuvos, Lenkijos ir Rumunijos oro erdvę.
Praėjusį mėnesį Varšuva pranešė, kad Rusijos karinis dronas įskrido į jos oro erdvę ir sprogo dirbamoje žemėje rytų Lenkijoje. Šį incidentą ji pavadino provokacija.
