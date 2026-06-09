Robertas Duchnevičius sako, kad ministru taptų esant krizinei situacijai, jei nebūtų alternatyvų

„Aš esu sakęs, kai mes apie premjeravimus ir kitus dalykus esame kalbėję: visų pirma, tai (turėtų būti – BNS) krizinė situacija. Jeigu aš matyčiau, kad yra jau labai bloga situacija bendrai, ne partiniu, o valstybės mastu, kur tas poreikis yra ir nėra žmonių, kurie galėtų atitinkamai užimti pareigas, tai aš niekada nevengiu tos atsakomybės“, – antradienį BNS sakė socialdemokratas.
„Dabar aš situacijos ypatingos kažkokios nematau. Bet kitas dalykas, aš naujai išrinktam pirmininkui pažadėjau savo pagalbą, kad visa struktūra būtų sėkmingai veikianti. Jei visoje toje projekcijoje, kai keisis ministrai, nebus kažkokios alternatyvos, tai svarstysime, žiūrėsime. Bet kol kas nėra tokio sprendimo“, – dėstė jis.
Taip politikas kalbėjo socdemų pirmininkui Mindaugui Sinkevičiui prakalbus, kad su Vilniaus rajono meru aptarė jo galimybes dirbti atnaujintoje Vyriausybėje.
R. Duchnevičius sako, kad su partijos lyderiu apie tai kalbėjo dar prieš socialdemokratų sprendimą šalinti „Nemuno aušrą“ iš valdančiosios koalicijos ir kviesti prie jos prisijungti demokratus.
Pasak socialdemokrato, kalbėta apie jo galimybę iš Vladislavo Kondratovičiaus perimti vadovavimą Vidaus reikalų ministerijai (VRM).
„Vidaus reikalų ministerija tiesiog yra tokia, kur galbūt aš tas kompetencijas darbines plačiąja prasme turiu ir daugiau tą sritį suprantu, tai gal dėl to buvo diskutuota. Bet sakau, yra dirbantis ministras, nematau, kodėl jis neturėtų tęsti darbo“, – sakė R. Duchnevičius.
Anot politiko, jam svarbu ne tik Vyriausybės stabilumas, bet ir užbaigti pradėtus darbus Vilniaus rajone, kurios vadovo pareigos, jo teigimu, „ne ką mažiau svarbios“.
„Iki kadencijos pabaigos likę nemažai dar laiko. Kaip sakant, nepilni metai, bet nemažai laiko, yra darbai, kuriuos reikia pabaigti daryti. Būtų gaila, aš toks žmogus, kuris visada žiūri į tą rinkėjų suteiktą pasitikėjimo mandatą, tai turiu darbų, kuriuos turiu užbaigti“, – kalbėjo meras.
R. Duchnevičiui prisijungus prie Vyriausybės, taryba, kurioje daugumą sudaro Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga, greičiausiai paskirtų laikinąjį savivaldybės vadovą.
„Suprantame, kokia situacija mūsų savivaldybėje tada atsirastų, jeigu aš šito mandato atsisakyčiau. Čia yra man moralinis labai sudėtingas sprendimas“, – sakė jis.
Pasak socialdemokrato, jei pasiliktų dirbti savivaldoje, tai nebūtinai reikštų, kad jis sieks antrosios kadencijos mero poste.
„Mes turime kelias pavardes, rudenį turbūt bus iki galo aišku. Aš viduje savo sprendimo nesu priėmęs ir daug yra dedamųjų labai“, – teigė R. Duchnevičius.
BNS rašė, kad praėjusį savaitgalį socialdemokratai nutarė šalinti iš valdančiosios koalicijos „Nemuno aušrą“ ir pradėti derybas dėl naujos daugumos su demokratais, koalicijoje išlaikant ir „valstiečius“.
Nauja koalicija tikriausiai reikštų ir Vyriausybės perkrovimą. M. Sinkevičiaus komentarai kursto spėliones apie jo pasiruošimą tapti premjeru vietoje Ingos Ruginienės, nors pats politikas to tiesiogiai kol kas nepatvirtina.
Valdančioji dauguma iš LSDP, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos parlamente turėtų 75 balsus.
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