Robertas Kaunas: JAV didina finansavimą Nacionalinės gvardijos programai, kurioje dalyvauja Lietuva

„Dėkojame Pensilvanijos nacionalinei gvardijai už ilgametę draugystę ir paramą Lietuvos kariuomenei. JAV reikšmingai didina finansavimą Nacionalinės gvardijos Valstijos partnerystės programai, kurios dalis yra ir Lietuva“ – krašto apsaugos ministerija cituoja R. Kauną.
Taip ministras kalbėjo susitikęs su Lietuvoje viešinčiu JAV Nacionalinės gvardijos biuro vadu Stevenu Nordhausu (Stivenu Nordhauzu).
„Iš savo pusės Lietuva ir toliau principingai dalijasi saugumo stiprinimo našta – sąjungininkai pozityviai priėmė žinią apie Lietuvos pasirengimą prisijungti prie JAV vadovaujamų veiksmų Hormuzo sąsiauryje skiriant išminavimo pajėgumus“, – pažymėjo R. Kaunas.
BNS skelbė, kad Lietuva į tarptautines misijas Hormuzo sąsiauryje norėtų siųsti iki 40 karių ir civilių, jie dalyvautų išminavimo darbuose. Pasak R. Kauno, veiksmai galėtų būti atliekami ir su sąsiauriu besiribojančiuose Persijos ir Omano įlankų vandenyse.
Seimas ketvirtadienį po pateikimo pritarė tokiai Valstybės gynimo tarybos patvirtintai misijai, parlamentarai ją svarstys skubos tvarka.
Susitikime su S. Nordhausu ministras taip pat išreiškė norą plėsti bendradarbiavimą tiek su Pensilvanijos nacionaline gvardija, tiek su kitais JAV kariuomenės vienetais kovojant prieš dronus, įskaitant eksperimentines technologijas.
Be to, diskutuota apie JAV gynybos pramonės įmonių pritraukimą į Lietuvą, poreikį nemažinti politinio ir ekonominio spaudimo Rusijai bei išlaikyti paramą Ukrainai.
Anot KAM, Nacionalinės gvardijos biuro vadas pažymėjo, kad Lietuva išlieka pavyzdinė ir patikima sąjungininkė. Susitikimo šalys sutarė siekti dažnesnių karininkų mainų, dalytis gerąja patirtimi ir stiprinti abiejų šalių kompetenciją naujųjų technologijų srityje.
Kaip rašė BNS, Pensilvanijos nacionalinė gvardija pagal Valstijos partnerystės programą (angl. State Partnership Program) su Lietuva bendradarbiauja nuo 1993 metų.
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