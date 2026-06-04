Ruginienė: klausimas visada tvyros ore

„Aš galvoju, kad tie klausimai dėl koalicijos tvyrojo ore nuolatos. Tai jei atsimenate, kad netgi ne šiais metais, bet dar praeitais metais nuolatos mes tuos tris scenarijus aptarinėjome, nes iš esmės pagal Seimo sandarą labai daug scenarijų mes neturime“, – LNK Žinioms ketvirtadienį sakė premjerė.
„Tai kokia bebūtų koalicija, tai vis tiek šitas klausimas, aš manau, visada tvyros ore“, – pridūrė ji.
Pasak I. Ruginienės, klausimai dėl valdančiosios daugumos sudėties bus atsakyti po šeštadienį vyksiančios Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) tarybos posėdžio.
„Koalicija yra sudaroma tam, kad būtų priimami sklandžiai sprendimai. Tai mes ir esame susikoncentravę ties tuo“, – teigė Vyriausybės vadovė.
Paklausta, ar po šeštadienio vis dar bus premjerė, I. Ruginienė atsakė: „Šeštadienį matyt bus atsakyta į daugelį klausimų.“
Kaip rašė BNS, diskusijas dėl koalicijos peržiūros prieš kurį laiką paskatino „Nemuno aušros“ atstovų balsavimas prieš Kapčiamiesčio poligono steigimą.
Po 2024 metų Seimo rinkimų valdančiąją koaliciją socialdemokratai buvo sudarę su „Nemuno aušra“ ir demokratais, tačiau pernai rudenį pertvarkė daugumą, į ją vietoje demokratų pakviesdami Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos parlamento frakciją.
Šeštadienį vyksianti LSDP taryba turėtų nuspręsti, ar bus keičiama valdančiosios koalicijos sudėtis, M. Sinkevičius žadėjo partiečiams pateikti tris galimus variantus. Jis taip pat tikino, kad tarybos posėdžio metu apie Ministrų kabineto sudėtį diskutuojama nebus.
Šiuo metu koalicija parlamente turi 80 atstovų.
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