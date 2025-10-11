Ruginienė: man trūksta drąsos iš partijos

„Man trūksta drąsos iš mūsų partijos“, – šeštadienį per LSDP tarybą sakė I. Ruginienė.
„Mūsų sprendimuose ir pasisakymuose pritrūksta drąsos ir jaučiasi tokia baimės nata, o jei „Nemuno aušra“ išeis iš koalicijos, o jei (Saulius – BNS) Skvernelis ateis, o jei prezidentas supyks, o jei bus protestas“, – kalbėjo ji.
Pasak Vyriausybės vadovės, šios baimės daro įtaką didžiausios valdančiosios koalicijos partijos sprendimams.
Premjerė teigė, kad mato drąsą mato partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus veiksmuose ir pasisakymuose.
„Bet jam reikia užnugario, kad partija būtų drąsi ir palaikytų“, – sakė I. Ruginienė.
Premjerė teigė, kad socdemų lyderiai, frakcijos Seime nariai, deleguoti ministrai yra priversti kalbėti ne apie savo darbus ir kuruojamas sritis, o apie „Nemuno aušros“ ir jos lyderio Remigijaus Žemaitaičio veiksmus ir pasisakymus.
„Tai nedovanotina, tą turime taisyti ir turime daryti kitaip“, – teigė premjerė.
Ji teigė, kad socialdemokratai turėtų drąsiau kalbėti, kas yra gerai partijai ir jos rinkėjams.
„Kalbėti, kas reikalinga mums, socialdemokratams, ką mes turime padaryti, kad rinkėjai kitą kartą ne tik mus rinktų, bet jie sakyti valio, tai yra, ko mes norėjome, ko mes tikėjomės“, – kalbėjo I. Ruginienė.
Premjerė sakė norinti turėti „aktyvią ir atvirą Vyriausybę“.
„Aš noriu, kad kiekvienas Vyriausybės narys, ministras, lankytųsi regionuose ir būtų atviras. Mes nesame dvaro karalystė“, – teigė ji.
Šią kalbą I. Ruginienė sakė tvyrant įtampai koalicijoje dėl Kultūros ministerijos ir „Nemuno aušros“ pirmininko Remigijaus Žemaitaičio pasisakymų.
Socialiniame tinkle „Facebook“ penktadienį pareiškė, kad Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktorius Arūnas Gelūnas yra „perversmų valstybėje organizatorius – nuteistos partijos narys“, spekuliavo tariama žydiška A. Gelūno kilme.
Ši „aušriečių“ vedlio žinutė sulaukė prezidento, Seimo pirmininko, premjerės, parlamento opozicijos pasmerkimo dėl antisemitizmo, neapykantos kurstymo, G. Nausėda teigė, kad netvirtins jokio partijos siūlomo kandidato į kultūros ministrus.
LSDP pirmininkas Mindaugas Sinkevičius partijai pasiūlė prisiimti atsakomybę už kultūros sritį, išlaikant koaliciją su „Nemuno aušra“.
„Noriu pasakyti, kad aš padarysiu pirmą žingsnį ir tas žingsnis bus Kultūros ministerija. Kitą savaitę atidarysiu konsultacijas dėl kultūros ministro“, – teigė I. Ruginienė.
Laikinai šias pareigas eina švietimo ministrė Raminta Popovienė, kurios darbu premjerė sako esanti patenkinta.
„Aš vis dar tikiu, kad geriausia ministrė būtų Vaida (Aleknavičienė – BNS)“, – teigė Vyriausybės vadovė.
Po šio jos pasakymo LSDP tarybos nariai ėmė ploti.
„Jos intelektualumas, išlaikytas charakteris yra tikrai tai, ko reikia šiai dienai Vyriausybei. Aš atidarysiu konsultacijas ir mes, socialdemokratai, rasime geriausią ministrą į Kultūros ministeriją. Aš kaip premjerė padėsiu naujam ministrui suformuoti savo komandą“, – teigė I. Ruginienė.
Socialdemokratė V. Aleknavičienė jau buvo paskirta kultūros ministre, tačiau buvo atšaukta po įvykusių ministerijų mainų su „Nemuno aušra“, kad būtų įvykdytas prezidento noras Žygimantą Vaičiūną išsaugoti energetikos ministro pareigose.
Tai išprovokavo kultūros bendruomenės protestus.
Aistras dar labiau pakurstė premjerės ir prezidento pasirinkimas kultūros ministru skirti kompetencijos kultūros srityje neturintį „aušrietį“ Ignotą Adomavičių. Po savaitės darbo jis pasitraukė iš pareigų.
Šiuo metu valdantieji yra įstrigę dėl naujo kultūros ministro paskyrimo – kultūros bendruomenė teigia nesutiksianti nė su vienu „Nemuno aušros“ deleguotu ministru, o užsiminus apie galimus ministerijų mainus, tą patį kartoją ir kitų sričių atstovai.
Po premjero Gintauto Palucko atsistatydinimo naują valdančiąją koaliciją rugpjūtį suformavo Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos. Jos Seime turi 82 narius.
