Šakalienė ketina trauktis iš ministrės pareigų

Sprendimą ji argumentavo tuo, kad nebeturi premjerės Ingos Ruginienės ir socdemų pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus pasitikėjimo.
Antradienį D. Šakalienė dar susitiks su prezidentu Gitanu Nausėda.
„(Atsistatydinimo – BNS) pareiškimo projektą aš turiu, tai šiandien su prezidentu pasikalbėsiu“, – žurnalistams Seime antradienį sakė D. Šakalienė.
„Šiuo metu nematau jokių priežasčių, kurios galėtų pakeisti mano sprendimą. Tai yra politika – pasitikėjimas iš premjero pusės ir partijos pirmininko pusės yra tie dalykai, kurie iš esmės lemia, ar tu gali būti deleguotas atlikti tam tikrą darbą“, – pridūrė ji.
„Nematau galimybių dirbti tokioje aplinkoje, kurioje nėra pasitikėjimo“, – kalbėjo ministrė.
Politikė sakė sprendimą trauktis iš pareigų priėmusi dar pirmadienį, bet prieš skelbdama jį viešai norėjo apie atsistatydinimą informuoti savo komandą.
D. Šakalienė teigė, kad vienintelė priežastis jai likti pareigose buvo „užtikrinti, kad mūsų krašto gynyba būtų finansuojama tinkamai, kad mūsų gynybiniai pajėgumai būtų stiprinami taip greitai, kaip įmanoma“.
Ji tvirtino su prezidentu norinti susitikti, nes šalies vadovas dalyvauja ministro skyrimo ir atleidimo procese.
„Su prezidentu tikrai pasikalbėsiu, išsakysiu savo motyvus“, – kalbėjo socialdemokratė.
Premjerė I. Ruginienė pareiškė apie sušlubavusį pasitikėjimą ministre po praėjusią savaitę Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) surengto susitikimo su apžvalgininkais ir nuomonės formuotojais, kurie viešai paskelbė turintys duomenų, jog Vyriausybė neketina laikytis įsipareigojimo kitais metais gynybai skirti 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).
Paviešinus kitų metų valstybės biudžeto projektą paaiškėjo, kad krašto apsaugai ruošiamasi skirti 5,38 proc. BVP.
I. Ruginienė taip pat pranešė apie sprendimą nušalinti Krašto apsaugos ministeriją nuo gynybos pramonės kuravimo klausimų. Premjerė teigė, kad jai kyla klausimų dėl D. Šakalienės sąsajų su gynybos pramone.
D. Šakalienę prieš praėjusius Seimo rinkimus rėmė gynybos pramonės atstovai, kurių įmonės dalyvauja KAM pirkimuose.
Atsistatydinus D. Šakalienei, per nepilną mėnesį nuo I. Ruginienės Vyriausybės darbo pradžios bus pasikeitę du ministrai.
Spalio pradžioje iš pareigų pasitraukė „Nemuno aušros“ deleguotas kultūros ministras Ignotas Adomavičius.
