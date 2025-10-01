Šakalienė papasakojo tiesą apie smėlio laikrodį ant stalo

Krašto apsaugos ministrė D. Šakalienė antrą savaitę eina į Seimą. Ir Seimo nariai sako, kad tik stiprėja įspūdis, jog ministrė kažką slepia.
„Tai nėra patogi tema. Manau, reikės vienu ar kitame formatu į tuos klausimus ministrei atsakyti, tiesiog teks“, – tikino Seimo narė (LS) Viktorija Čmilytė-Nielsen.
Ministrė dar kartą aiškinosi, kaip nuspręsta pirkti tris braziliškus lėktuvus už 700 mln. eurų.
„Taktinių detalių nei žinau, nei tokių sprendimų priimu“, – tvirtino ji.
Po tokio atsakymo S. Skvernelis netiesiogiai pasisiūlė, kad jį apklaustų Specialiųjų tyrimų tarnyba, atliekanti tyrimą dėl lėktuvų pirkimo.
„Jei STT nuspręs apklausinėti VGT narius, tai esu pasiruošęs paliudyti aplinkybes, kurios šiek tiek kitokios“, – teigė jis.
S. Skvernelis, kaip buvęs Seimo pirmininkas, dalyvavo Valstybės gynimo tarybos posėdyje, kai šalies vadovai pritarė ministrės atneštam siūlymui rinktis braziliškus lėktuvus. Anot ministrės, ji rėmėsi kariuomenės patarimu ir braziliški lėktuvai neturėjo ministerijos palankumo. Anot politiko, uždarame posėdyje buvo kitaip.
„Ne visai sutampa, bet čia, matyt, jei bus poreikis tarnybos pasitikslins aplinkybes“, – kalbėjo S. Skvernelis.
Ministrė sako, kad ir pats S. Skvernelis pritarė.
„Kadangi abu buvome tame pačiame VGT posėdyje, matyt, interpretacijos kiekvieno reikalas. Bet taip pat atsimenu labai gerai bendru sutarimu priimtus sprendimus“, – teigė D. Šakalienė.
S. Skvernelis sako, kad šalies vadovai pasitikėjo ministerijos ir kariuomenės siūlymu. O dvejonės ėmė aiškėti vėliau.
„Iki to proceso, kuris pateko į VGT, aplinkybių nežinojo nė vienas VGT narys ir nebuvo reikalinga žinoti. Bet detalės ir niuansai yra šiek tiek kitokie, nei ministrė pasakoja“, – tikino S. Skvernelis.
Paaiškėjo, kad iki posėdžio Prezidentūroje, kai pasirinkti braziliški lėktuvai, ministrė Singapūre buvo susitikusi su brazilų „Embraer“ kompanijos vadovu.
Vis daugiau klausimų Seimo nariams kelia, kodėl D. Šakalienės komandą palieka už milijardinius pirkimus atsakingi pareigūnai.
„Panašu į komandos byrėjimą“, – pastebėjo konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas.
Daug klausimų kėlė ministrės sprendimas atleisti karinės žvalgybos vadą. Neaišku, kas lėmė, kad vasarą staigiai pasitraukė milijardines kariuomenės statybas koordinavusi viceministrė Orijana Mašalė.
„Problemų, kurios būtų esminės nėra“, – sakė D. Šakalienė.
Nauju viceministru, atsakingu už poligonų statybas, politikė pasirinko partinį – socdemą, Alytaus vicemerą Bronių Bieliauską. Opozicija nerimauja, kad nebūtų politizuota ir esminė institucija, kuri analizuoja ir atrenka, kokių ginklų reikia Lietuvai. Pakeistas ir Gynybos resursų agentūros vadas.
„GRA yra pagrindinė struktūra, per ją vykdoma 98 proc. visų gynybos sistemos įsigijimų, kad dabar atitektų kokiam nors socialdemokratų atstovui“, – kalbėjo L. Kasčiūnas.
Antrą kadenciją dirbęs Gynybos resursų agentūros vadovas deleguotas dirbti į Briuselį.
„Dėl GRA, kaip institucijos veiklos, taip, buvo nemažai skundų ir iš kariuomenės. Čia yra tas procesas, kurio metu priimti sprendimai, kurie yra geriausi institucijai“, – tikino D. Šakalienė.
„Yra kategorija vadovų, kurie nemėgsta šalia savęs protingų. Mano nuomone, jis buvo įkalbėtas atsistatydinti. Už atsistatydinimą jam pasiūlytos pareigos“, – samprotavo Seimo narys (LS) Vitalijus Gailius.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Seimo nariai sako girdintys apie psichologinį spaudimą, mobingą Krašto apsaugos ministerijoje.
Ministrės Seime klausta, kokiu tikslu Krašto apsaugos ministerijoje, sprendžiant strateginius Lietuvos gynybos klausimus, ant stalo būdavo pastatomas smėlio laikrodis.
„Pasirodo, smėlio laikrodis – mobingo įrankis? Irgi neblogai. Kadangi mūsų susitikimai, pasitarimai išlipdavo iš tam numatyto laiko – 60 ar 90 min., tai pamąstėme, kad gal reikėtų pabandyti naudoti smėlio laikrodį – susitalpinti į dvi ar tris minutes“, – pasakojo D. Šakalienė.
Sako, po dviejų posėdžių nuspręsta vėl leisti šalies gynybos planuotojams kalbėti nebežiūrint, ar dar liko neišbyrėjusio smėlio.
Naujausi komentarai