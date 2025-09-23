Šakalienė vėl atšaukė susitikimą su opozicija: situaciją vadina nenormalia

„Jau nebežinau kelintą kartą, bet tikrai sunkiai sekasi su D. Šakaliene sutarti. Dėl įvairių priežasčių atšaukinėjama. Buvo ir pateisinamų priežasčių, kaip dėl sveikatos, buvo komandiruočių. Dabar beveik išvakarėse atšaukiama tiesiog dėl darbo krūvio“, – Eltai teigė V. Čmilytė-Nielsen.
„Šiaip situacija tikrai yra nenormali, nes opozicinės frakcijos ir Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas (NSGK) negali prisikviesti ministrės, kad ji atsakytų į klausimus apie aktualijas“, – pridūrė parlamentarė.
Pasak jos, turėjusiame įvykti susitikime su ministre planuota kalbėti apie Vyriausybės programą, dėl kurios balsavimas numatytas ketvirtadienį Seime. Liberalės teigimu, neateidama į susitikimus su opozicinėmis frakcijomis D. Šakalienė nevykdo statutinių pareigų.
„Statutas numato galimybę užduoti ministrams klausimus dėl Vyriausybės programos ir tokios galimybės mes neturime tiesiog dėl to, kad pas ministrę yra didelis darbo krūvis. Taip neturėtų būti“, – sakė V. Čmilytė-Nielsen.
Anot politikės, nebėra kitų alternatyvų prisikviesti paskirtąją ministrę į susitikimą, todėl svarstoma apie galimybę išsikviesti D. Šakalienę į Seimo tribūną.
„Buvome ir anksčiau pasitarę, bet dabar akivaizdu, kad nebėra alternatyvų – kviesime į Seimo tribūną. Tiesiog 10 parašų surinkus, ar tai vienos frakcijos ar kelių frakcijų, reikės kviesti ministrę į tribūną, formuluojant klausimus, kad ji į juos atsakytų“, – tvirtino V. Čmilytė-Nielsen.
„Mes nekalbame apie dvi tris savaites, bet jau mėnesių mėnesiai kaip mes ministrės nematome“, –pridūrė ji.
Tai ne pirmas kartas, kada opozicinių frakcijų atstovai ir Seimo NSGK skundžiasi, jog D. Šakalienė neateina į organizuojamus susitikimus.
Tiesa, praeitą savaitę D. Šakalienė negalėjo dalyvauti susitikimuose dėl ligos – paskirtoji ministrė sirgo COVID-19.
Parlamento opozicijos atstovai jau ir anksčiau neatmetė galimybės kviesti paskirtąją ministrę pasiaiškinti į plenarinių posėdžių salės tribūną.
Kritikos D. Šakalienei negaili ir valdančiosios daugumos atstovai – „valstietis“ Dainius Gaižauskas tikina, kad socialdemokratė nėra tinkama vadovauti Krašto apsaugos ministerijai (KAM).
