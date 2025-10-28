Šalies vadovas nekomentuoja galimos Taminsko kandidatūros į krašto apsaugos ministrus

„Teikimo šio žmogaus į krašto apsaugos ministrus aš nesu gavęs ir aš tikrai atsisakysiu vertinti ir komentuoti potencialius kandidatus, kurie galimai bus teikiami arba nebus teikiami, kol jie nebus oficialiai pateikti“, – žurnalistams antradienį sakė šalies vadovas.
BNS šaltinių teigimu, antradienį vyksiančiuose socialdemokratų valdyboje ir prezidiume premjerė Inga Ruginienė partiečiams turėtų pristatyti J. Taminsko kandidatūrą.
Premjerė Inga Ruginienė viešai sakė turinti ne vieną kandidatą į krašto apsaugos ministrus, tačiau neatskleidžia, ar tarp jų yra ir J. Taminskas. Pats susisiekimo ministras taip pat neatskleidžia, ar sulaukė tokio pasiūlymo.
G. Nausėda anksčiau teigė, kad į ministrus turi būti paskirtas gerai sistemą pažįstantis žmogus.
J. Taminskas daugiau nei mėnesį vadovauja Susisiekimo ministerijai, prieš tai Gintauto Palucko Ministrų kabinete ėjo viceministro pareigas.
Politikas taip pat yra dirbęs patarėju teisės klausimais Lietuvos savivaldybių asociacijoje, prieš tai patarėju Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto biure, Seimo kontrolierių įstaigos Žmogaus teisių biure.
J. Taminskas turi teisės magistro laipsnį, įgytą Vilniaus universitete.
Kaip skelbė BNS, anksčiau krašto apsaugos sistemai vadovavusi Dovilė Šakalienė ministrės pareigas paliko praradusi premjerės pasitikėjimą.
Kaip rašė BNS, galimais kandidatais pakeisti D. Šakalienę anksčiau buvo įvardijami krašto apsaugos viceministrai Tomas Godliauskas ir Karolis Aleksa, pastarąjį pareigas palikusi socialdemokratė įvardijo kaip pirmąjį pasirinkimą.
