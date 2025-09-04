Kandidatas į susisiekimo ministrus prezidentui paliko kompetentingo žmogaus įspūdį

„Kandidatas paliko kompetentingo ir (...) įgijusio matymo šiame sektoriuje (žmogaus – BNS) vaizdą“, – žurnalistams po prezidento Gitano Nausėdos susitikimo su kandidatu ketvirtadienį sakė šalies vadovo patarėjas.
Pasak jo, prezidentas sprendimą dėl J. Taminsko tinkamumo vadovauti ministerijai naujojoje Vyriausybėje priims artimiausiu metu.
Šalies vadovo vyriausiasis patarėjas aplinkos ir infrastruktūros klausimais R. Dilba teigė, kad susisiekimas yra kompleksinė sritis, reikalaujanti strateginio požiūrio ir kompetentingo ministro.
Pasak jo, naujajam ministrui teks imtis darbų gerinant blogą kelių ir tiltų būklę, užtikrinant tvarų finansavimą naujai steigiamam Kelių fondui, gerinant regioninį susisiekimą.
Anot R. Dilbos, toliau teks sparčiai vystyti ir europinį geležinkelį „Rail Baltica“ bei transeuropinio tinklo kelią „Via Baltica“.
„Dabartinėje geopolitinėje situacijoje negalime leisti sau vėluoti įgyvendinti strateginius projektus, ypač susijusius su kariniu mobilumu“, – kalbėjo patarėjas.
Jo teigimu, naujajam ministrui toliau reikės mažinti transporto sektoriaus priklausomybes nuo Rusijos.
Akcentuoja tęstinumą
J. Taminskas žurnalistams sakė, kad pagrindinis jo uždavinys tapus ministru būtų toliau gerinti kelių infrastruktūrą, o susisiekimo sektoriuje svarbiausias veiksnys siekiant ilgalaikės pažangos yra tęstinumas.
„Jeigu būčiau paskirtas, sieksiu, kad svarbūs darbai, kurie jau įsibėgėjo, būtų įgyvendinami atsakingai, skaidriai ir laiku“, – teigė kandidatas į ministrus, šiuo metu dirbantis susisiekimo viceministru.
Jis tvirtino, kad jam užtektu tiek profesinės patirties, tiek išsilavinimo dirbti ministru.
Seimas yra nutaręs nuo kitų metų steigti Valstybinių kelių fondą, skirtą finansuoti kelių infrastruktūros vystymą.
Tikimasi, kad šis fondas generuos apie 400 mln. eurų papildomų lėšų keliams kasmet, o bendrą jų finansavimą padidintų iki beveik 1 mlrd. eurų.
Susisiekimo ministerijai šiuo metu svarstant projektą, iš kokių šaltinių finansuoti fondo veiklą, Lietuvos savivaldybių asociacija buvo perdavusi siūlymą tam tikruose didžiųjų miestų išvažiavimo ir įvažiavimo keliuose piko valandomis pradėti taikyti spūsčių mokestį.
Vis dėlto kandidatas į ministrus teigė, kad toks mokestis nebus įvedamas.
J. Taminsko kandidatūra į susisiekimo ministrus teikiama atnaujinant Vyriausybės sudėtį, kai jos vairą po Gintauto Palucko atsistatydinimo perėmė Inga Ruginienė.
Šios srities ministro portfelis priklauso socialdemokratams. Šias pareigas dabar eina Eugenijus Sabutis, bet prokuratūrai siekiant jam pateikti įtarimus „čekiukų“ byloje, nuspręsta politiko ministru nebeskirti.
