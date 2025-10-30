 Šaltiniai: į krašto apsaugos ministrus siūlomas Kaunas

2025-10-30 19:43
Gytis Pankūnas (ELTA)
Gailė Jaruševičiūtė-Mockuvienė (ELTA)

Į krašto apsaugos ministrus siūlomas parlamentaras, Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) vicepirmininkas Robertas Kaunas, teigia Eltos šaltiniai.  

Robertas Kaunas
Robertas Kaunas / E. Ovčarenko / BNS nuotr.

Šis politikas anksčiau neoficialiai buvo įvardintas kaip vienas realiausių kandidatų į minėtą poziciją.

Šiuo metu R. Kaunas Seime dirba Ateities bei Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetuose.

ELTA primena, kad premjerė I. Ruginienė pateikti naują kandidatą į krašto apsaugos ministrus žadėjo šios savaitės pradžioje.

Krašto apsaugos ministerijos (KAM) vadovo postas atsilaisvino po to, kai praėjusią savaitę iš pareigų buvo atleista į ginčus su premjere dėl gynybos finansavimo įsivėlusi Dovilė Šakalienė.

Šiuo metu KAM vadovo pareigas laikinai eina vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.

