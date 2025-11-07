Šaltiniai: į kultūros ministres bus teikiama Aleknavičienės kandidatūra

Taip pat remdamasis šaltiniais apie potencialią parlamentarės kandidatūrą pirmasis pranešė naujienų portalas LRT.lt. Portalo teigimu, apie tai penktadienį socialdemokratai informavo valdančiosios koalicijos partnerius, šiuo klausimu ketinama diskutuoti ir socialdemokratų valdybos posėdyje.
Apie būsimą valdybos posėdį Eltai patvirtino premjerės patarėjas Tadas Vinokuras, socialdemokratų atstovas spaudai Andrius Grumadas.
Apie tai, jog jau vasarą prezidento Gitano Nausėdos ministre patvirtinta, tačiau priesaikos duoti taip ir nespėjusi V. Aleknavičienė gali vėl būti teikiama kandidate į kultūros ministres, savaitės viduryje prakalbo parlamento vadovas Juozas Olekas.
Tuo metu praėjusią savaitę Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderis Mindaugas Sinkevičius tikino, jog yra svarstomi du kandidatai šiam postui užimti. Viena iš jų – V. Aleknavičienė.
Vis dėlto, pati Vyriausybės vadovė Inga Ruginienė tokių kalbų iki šiol nepatvirtino. Nors spalio pradžioje tvirtino, jog V. Aleknavičienė būtų geriausia kandidatė į kultūros ministres, šią savaitę į šį klausimą ministrė pirmininkė tiesiai neatsakė. Tuomet ji patikino, jog sprendimą dėl kultūros ministro ras artimiausiu metu.
ELTA primena, kad Kultūros ministerija be vadovo dirba jau antrą mėnesį. Šis postas atsilaisvino po to, kai iš pareigų pasitraukė kiek ilgiau nei savaitę dirbęs, kritikos sulaukęs Nemuno aušros“ atstovas Ignotas Adomavičius. Netrukus po to LSDP perėmė šią ministeriją savo atsakomybėn.
Laikinai Kultūros ministerijai vadovauja švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
